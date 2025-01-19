Ο Henry Cavill έγινε για πρώτη φορά πατέρας, αφού η σύντροφός του, Natalie Viscuso, έφερε στον κόσμο το παιδί τους, μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες για τη γέννηση του παιδιού δεν έχουν γίνει γνωστές, καθώς το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει τη στιγμή αυτή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σύμφωνα με το «People».

Henry Cavill and Natalie Viscuso have welcomed their first child together, PEOPLE reports. pic.twitter.com/kpZd7HtZMC January 18, 2025

Το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2025, η «Daily Mail» δημοσίευσε φωτογραφίες του ζευγαριού να περπατά στους δρόμους της Αυστραλίας, σπρώχνοντας το καρότσι του μωρού. Η παρουσία τους εκεί συνδέεται με τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Cavill, γεγονός που δείχνει πως ο ηθοποιός συνδυάζει με επιτυχία τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με τον ρόλο του ως πατέρας.

Ο ηθοποιός έκανε γνωστή την είδηση της εγκυμοσύνης της συντρόφου του τον Απρίλιο του 2024, αναφέροντας ότι είναι ενθουσιασμένος με το γεγονός ότι θα γίνει πατέρας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του «Ministry of Ungentlemanly Warfare» στη Νέα Υόρκη, ο Χένρι Καβίλ δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος για αυτό. Η Νάταλι κι εγώ είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είμαι σίγουρος ότι θα δείτε πολλά περισσότερα από αυτό».

Henry Cavill and Natalie Viscuso are engaged! Hollywood hunk's girlfriend steps out with huge diamond ring on her wedding finger - as the couple welcome their first baby to the world https://t.co/H99eUBIdBd — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 18, 2025

Ο Henry Cavill και η Natalie Viscuso έκαναν γνωστή τη σχέση τους τον Απρίλιο του 2021, με μια ανάρτηση στα social media. Συγκεκριμένα, η παραγωγός της Vertigo Entertainment δημοσίευσε μια φωτογραφία τους, όπου παίζουν σκάκι. «Απλά διδάσκω τον αγαπητό μου Χένρι πώς να παίζει σκάκι... Ή μήπως με άφησε να κερδίσω;», είχε γράψει στην ανάρτησή της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.