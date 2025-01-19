Χέντι Λαμάρ. Ένα μυθικό όνομα που μεσουράνησε στην χρυσή εποχή του Χόλιγουντ τις δεκαετίες του '30 και 40, ως «η ωραιότερη γυναίκα όλων των εποχών», όπως την πλασάρισε το πανίσχυρο αφεντικό της MGM Λούις Μπ. Μάγερ. Και πραγματικά, ήταν μία πανέμορφη γυναίκα, με όλα τα χαρακτηριστικά μίας σταρ, που εξέπεμπε ερωτισμό και μυστήριο, ενώ διέθετε και ταλέντο και φυσικά μία ερωτική σχέση με την κάμερα. Μόνο, που η αυστροεβραϊκής καταγωγής ηθοποιός, που διέφυγε από τη ναζιστική Γερμανία, μέσα από πολλές περιπέτειες, δεν ήταν… απλώς μία σταρ, αλλά και μία οξυδερκής επιστήμονας και πετυχημένη εφευρέτης, με σημαντικότερη ανακάλυψη εκείνη για το σύστημα κρυφών επικοινωνιών, που υπήρξε η βάση για τη μοντέρνα τεχνολογία της διασποράς φάσματος!

Μία ιδιότητα, που έκρυβε από τους παραγωγούς του Χόλιγουντ για χρόνια, καθώς θα τους χάλαγε το στερεότυπο της «σεξοβόμβας», μέχρι το 1942, όταν έλαβε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και αποδεικνύοντας το ανήκουστο, ότι μία από τις ωραιότερες γυναίκες όλων των εποχών μπορούσε να είναι και ιδιοφυής, να βάζει τα γυαλιά στην επιστημονική κοινότητα.

Η Χέντι Λαμάρ, ακριβώς πριν από 25 χρόνια (19 Ιανουαρίου 2000) θα πεθάνει, αφήνοντας πίσω της κλασικές ερμηνείες σε σπουδαίες ταινίες, αλλά και μια τεχνολογική ανακάλυψη, που οδήγησε στα διαδεδομένα σήμερα ασύρματα τηλέφωνα, τις ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις, όπως το Bluetooth, και WiFi. Όμως, αξίζει να θυμηθούμε και τη ζωή της, που δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα, καθώς μπήκε από πολύ νωρίς στα βάσανα και ειδικά, μέχρι να διαφύγει από τη Γερμανία.

Από τη Βιέννη στο Βερολίνο και στο πάλκο

Η Χέντβιγκ Εύα Μαρία Κίσλερ, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, θα γεννηθεί στη Βιέννη στις 9 Νοεμβρίου του 1914. Πατέρας ήταν ο Έμιλ Κίσλερ, εβραίος, διευθυντή τράπεζας και μητέρα της ήταν η Γκέρτρουντ, πιανίστρια στο επάγγελμα. Από παιδί, η Λαμάρ έδειξε ενδιαφέρον για την υποκριτική και γοητευόταν από το θέατρο και τον κινηματογράφο. Σε ηλικία 12 χρόνων, κέρδισε ένα διαγωνισμό ομορφιάς στη Βιέννη, ενώ ταυτόχρονα μάθαινε από τον πατέρα της για τις τεχνολογικές εφευρέσεις. Θα παρακολουθήσει μαθήματα υποκριτικής στη Βιέννη και από το 1930, ακόμη παιδούλα, άρχισε να κάνει μικρές εμφανίσεις στο θέατρο. Ο παραγωγός Μαξ Ράινχαρντ θα εντυπωσιαστεί από τις επιδόσεις της και θα την πάρει μαζί του στο Βερολίνο. Εκεί, τελικά, δεν εμφανίστηκε σε κάποια από τις παραγωγές του Ράινχαρντ, αλλά θα γνωρίσει τον Ρώσο θεατρικό παραγωγό Αλέξις Γκρανόφσκι, ο οποίος την επέλεξε για το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, τοποθετώντας την δίπλα στους Γουόλτερ Άμπελ και Πίτερ Λόρε, μετέπειτα καταξιωμένους ηθοποιούς στην Αμερική.

Έκσταση

Το 1933 θα έρθει η στιγμή να πρωταγωνιστήσει στο φημισμένο φιλμ του Γκούσταβ Ματσάτι «Ecstasy», ένα ερωτικό δράμα, τσεχοσλοβακικής παραγωγής, αρκετά προκλητικό για την εποχή του. Αν και ακόμη ανώριμη, η Λαμάρ θα υποδυθεί μία παραμελημένη σύζυγο που βρίσκει ερωτική παρηγοριά σε έναν ξένο. Θα εμφανιστεί εντελώς γυμνή και θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά στον κινηματογράφο έναν γυναικείο οργασμό! Μπορεί αργότερα η Λαμάρ να έλεγε ότι για να καταφέρει να υποδυθεί τον οργασμό, ο Ματσάτι την τρυπούσε με μια βελόνα εκτός κάδρου, αλλά το σίγουρο είναι ότι η ταινία θα κάνει θραύση και θα προβληθεί ακόμη και σε παράνομο κύκλωμα εκείνης της εποχής στην Αμερική - ο Χίτλερ την απαγόρευσε και ο Πάπας Πίος ο 12ος την καταδίκασε - καθιστώντας την ως «the ecstasy girl».

Ο ναζιστής σύζυγος, το πορνείο και η διαφυγή

Μετά την ανέλπιστη επιτυχία της θα έρθει και ο πρώτος - από τους έξι συνολικά - γάμος της με τον Φριτς Μαντλ Μπούντε, κατασκευαστή οπλικών συστημάτων για τη ναζιστική Γερμανία. Ο γάμος θα γίνει στις 10 Αυγούστου του 1933, αλλά προηγουμένως, ο Μαντλ Μπούντε θα την υποχρεώσει να αλλαξοπιστήσει και να ασπασθεί την καθολική θρησκεία. Επίσης, της απαγόρευσε να δουλεύει ως ηθοποιός, ενώ όπως αναφέρεται στην αυτοβιογραφία της «Ecstasy and Me», στην προσπάθειά της να ξεφύγει από τον σύζυγό της, βρήκε καταφύγιο σε ένα πορνείο, όπου κρύφτηκε σε ένα άδειο δωμάτιο και αναγκάστηκε να κάνει έρωτα με έναν άγνωστο, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί και να καταφέρει να διαφύγει παίρνοντας το τρένο για το Λονδίνο.

Ο Μάγιερ και η «γέννηση» της Χέντι Λαμάρ

Στο Λονδίνο, θα πέσει πάνω στον μεγαλοπαραγωγό του Χόλιγουντ Μάγιερ, ο οποίος την προσέλαβε αμέσως για την MGM, ενώ κατάφερε να την πείσει να αλλάξει το όνομά της από Χέντβιγκ Κίσλερ σε Χέντι Λαμάρ, μία εξαιρετική έμπνευση πραγματικά, θέλοντας να αποτίσει φόρο τιμής στη διάσημη και πρόωρα χαμένη, από υπερβολική δόση ναρκωτικών, καλλονή του βωβού κινηματογράφου, Μπάρμπαρα Λα Μαρ. Ο Μάγιερ πίστευε ότι θα γίνει μία νέα Γκρέτα Γκάρμπο ή μία άλλη Μάρλεν Ντίντριχ, ενώ όπως είχε διαρρεύσει όταν οι άνθρωποι της MGM την πρωτοείδαν στη μεγάλη οθόνη, τους κόπηκε ανάσα.

Ερωτισμός και εξωτική ομορφιά

Στο Χόλιγουντ, θα ανοίξουν άμεσα οι πόρτες και οι λεωφόροι της δόξας, καθώς ο ερωτισμός της ανέβαζε θερμοκρασίες στα ύψη και γέμιζε δολάρια τους παραγωγούς των ταινιών της. Θα συμπρωταγωνιστήσει δίπλα σε θρυλικούς σταρ της εποχής, όπως Κλαρκ Γκέιμπλ, Σπένσερ Τρέισι, Τζίμι Στιούαρτ, Γουίλιαμ Πάουελ και Σαρλ Μπουαγιέ, ενώ θα αφήσει εποχή ως Δαλιδά, στην κλασική υπερπαραγωγή του Σεσίλ Ντε Μιλ «Σαμψών και Δαλιδά», έχοντας δίπλα της τον Βίκτορ Ματσούρ. Ένα ρόλο που πήρε κυρίως, λόγω της εξωτικής ομορφιάς της παρά για τις υποκριτικές ικανότητές της.

Σειρήνα της οθόνης

Ακόμη μερικές από τις εξαίρετες ερμηνείες της θα τις κάνει στα φιλμ «Πληγωμένος Αϊτός» του Τζον Κρόμγουελ, «Λευκό Φορτίο» του Ρίτσαρντ Θορπ, «Στην Πεδιάδα της Τορτίγιας» του Βίκτορ Φλέμινγκ (βασισμένο σε μια νουβέλα του Τζον Στάινμπεκ), ενώ όταν ενώσει τις δυνάμεις της με δυο ακόμη καλλονές του Χόλιγουντ, τη Λάνα Τάρνερ και την Τζούντι Γκάρλαντ στο θεαματικό μιούζικαλ «Σειρήνες του Μπρόντγουεϊ», θα φτάσει στην κορυφή των πιο επιθυμητών γυναικών της μεγάλης οθόνης, καταφέρνοντας να επισκιάσει ακόμη και την εκρηκτική, με το χαρακτηριστικό πλατινέ μαλλί, σεξοβόμβα.

Οι έξι γάμοι και ο Χιουζ

Η Χέντι Λαμάρ, όμως, εκτός όλων των άλλων, ήταν και μία άστατη ερωτικά γυναίκα, καθώς ανάμεσα στις πολλές ερωτικές σχέσεις της, πρόλαβε να παντρευτεί έξι φορές και να αποκτήσει τρία παιδιά, ενώ ένας από τους φημισμένους ερωτικούς συντρόφους της υπήρξε και ο διάσημος μεγαλοεπιχειρηματίας, εφευρέτης αεροπόρος και παραγωγός ταινιών Χάουαρντ Χιουζ, γνωστός για τις ψυχικές του διαταραχές.

Μπροστά από την εποχή της

Οι επιστημονικές και τεχνολογικές της ανησυχίες είχαν αρχίσει νωρίτερα, με την ανακάλυψη μιας ταμπλέτας που μετέτρεπε το νερό σε ανθρακούχο, αλλά το 1942, θέλοντας να προσφέρει στον πόλεμο εναντίον του ναζισμού, θα εφεύρει, μαζί με τον συνθέτη Τζορτζ Άνθεϊλ το σύστημα κρυφής επικοινωνίας. Η πρωτοπόρα και πρώιμη αυτή συσκευή, αναπήδησης συχνοτήτων, χρησιμοποιούσε ένα κύλινδρο αυτόματου πιάνου προκειμένου να εναλλάσσει ένα σήμα μεταξύ 88 διαφορετικών συχνοτήτων με απώτερο σκοπό την απόκρυψη των τηλεκατευθυνόμενων τορπιλών από τα εχθρικά ραντάρ και τη μείωση της πιθανότητας παρεμβολών. Η ιδέα υπήρξε αμφιλεγόμενη και πολύ προηγμένη για την εποχή της. Και γι' αυτό θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά πολλά χρόνια αργότερα, το 1962, όταν και είχε λήξει η πατέντα και χωρίς να λάβουν οι αρχικοί εφευρέτες το παραμικρό ποσό για την ανακάλυψή τους.

Στη Λεωφόρο της Δόξας

Η Χέντι Λαμάρ, που είχε και άλλα επεισόδια στη ζωή της, όπως εκείνα της κλεπτομανίας της, καθώς θα συλληφθεί δυο φορές για την κλοπή ασήμαντων πραγμάτων από καταστήματα, αλλά θα τη γλυτώσει μετά από άνωθεν παρεμβάσεις και τα προσκόμματα που της έφεραν μέχρι να πολιτογραφηθεί Αμερικάνα πολίτης το 1953, θα απομονωθεί αυστηρά από το 1970 στο Μαϊάμι Μπιτς, καταβεβλημένη ψυχικά και σωματικά. Έτσι, το μόνο που θυμίζει την προσφορά της στο σινεμά, γιατί όλα τα άλλα τα πήρε ο άνεμος, ήταν το δικό της αστέρι στη διάσημη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ και φυσικά, ότι ανήκει στη σπάνια κατηγορία των γυναικών, που πέρα από τη λάμψη της γοητείας τους διέθεταν και ένα ζηλευτό μυαλό, ένα χάρισμα απαγορευμένο από την αμερικάνικη βιομηχανία του θεάματος.

