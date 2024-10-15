Για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται η 31χρονη κόρη του Κλιντ Ίστγουντ, Φραντσέσκα, η οποία συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στο Λος Άντζελες καθώς όπως φαίνεται τσακώθηκε με το φίλο της και στη συνέχεια άρχισε να τον χτυπάει.

Η 31χρονη οδηγούσε στο Μπέβερλι Χιλς με τον φίλο της όταν ξαφνικά άρχισαν να τσακώνονται φωνάζοντας ο ένας στον άλλον. Ωστόσο, γρήγορα οι φωνές μετατράπηκαν σε σωματική βία, σύμφωνα με το TMZ.

Στη συνέχεια, ο φίλος της Φραντσέσκα κάλεσε την αστυνομία η οποία τον συμβούλεψε να πάει στο Αστυνομικό Τμήμα του Μπέβερλι Χιλς και να καταθέσει όσα ήθελε στους αστυνομικούς.

Ο άνδρας έφερε «ορατούς τραυματισμούς» με αποτέλεσμα η 31χρονη να συλληφθεί και να κατηγορείται με το κακούργημα της άσκησης ενδοοικογενειακής βίας.

Η 31χρονη Φρατζέσκα είναι σε σχέση με τον ηθοποιό Alexander Wraith και το ζευγάρι έχει έναν γιο, έξι ετών. Δεν είναι σαφές εάν ο Wraith ήταν το θύμα.

Το θύμα αρνήθηκε την ιατρική βοήθεια ενώ η 31χρονη αποφυλακίστηκε με εγγύηση ύψους 50.000 δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.