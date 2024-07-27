Αγγελόπουλος-Βαμβακούση: Η κόρη τους νανουρίζεται με το σκάφος

Tο ξύρισε το κεφάλι ο μπαμπάς Γιώργος Αγγελόπουλος. Μάλλον επειδή το πολύ κοντό μαλλί βολεύει τους καλοκαιρινούς μήνες με τα θαλάσσια σπορ. Κι ο Ντάνος είναι εκπαιδευτής θαλάσσιου σκι και έχει και σχολή και άλλα παιχνίδια της θάλασσας στην επιχείρησή του στη Σκιάθο που δεν σταμάτησε ποτέ να τη δουελέυι ο ίδιος κάθε καλοκαίρι ακόμα και μετά τη νίκη του στο Survivor αλλά και την καριέρα του πια ως ηθοποιός.

Πλέον, όπως σας αναφέραμε ήδη, έχει ανοίξει κι ένα airbnb στο νησί, μια όμορφη μικρή βίλα η οποία έχει το όνομα της μητέρας του που έφυγε από τη ζωή μία μέρα μετά τον γάμο του τον περασμένο Σεπτέμβριο. Villa Ουρανία. Και όλους τους μήνες του καλοκαιριού ο Γιώργος Αγγελόπουλος και η Δήμητρα Βαμβακούση μένουν μόνιμα με την κορούλα τους στο νησί απ' όπου κατάγεται και μεγάλωσε εκείνος.

Και οι δύο είναι ξετρελαμένοι με το κοριτσάκι τους που σε 10 περίπου μέρες γίνεται 7 μηνών και παράλληλα με τις δουλειές και τις διακοπές ετοιμάζουν και τη βάπτισή της. Κι όταν δεν τρέχουν για κάτι από όλα αυτά, βρίσκουν χρόνο για κοντινές οικογενειακές εκδρομούλες με το σκάφος τους. «Μια υπέροχη μέρα. Το μωρό νανουρίζεται στο σκάφος και κοιμάται και εμείς έχουμε χρόνο για όλα τα υπόλοιπα» έγραψε η Δήμητρα δημοσιεύοντας αρκετές κοινές τους φωτογραφίες σε βόλτα με το σκάφος τους. Και μια περηφάνια στον Γιώργο που η κόρη του δείχνει να έχει πάρει την αγάπη του για τη θάλασσα, τη διακρίνουμε.

Πηγή: Womenonly

