Η Γκουίνεθ Πάλτροου (Gwyneth Paltrow) ένωσε τις δυνάμεις της με την κόρη της, Apple (Έιπλ Μάρτιν), σε μια ολοκαίνουργια καμπάνια μόδας για το GapStudio. Μαμά και κόρη πόζαραν για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025, που σχεδίασε ο Zac Posen.

Ωστόσο, η καμπάνια δεν περιορίστηκε μόνο στα ρούχα που παρουσίασαν οι δύο γυναίκες, καθώς η 53χρονη Γκουίνεθ και η 21χρονη Apple έδωσαν και μια γεύση από τη σχέση τους. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε την προέλευση του ονόματος της Apple, αποκαλύπτοντας ότι ο πρώην σύζυγός της, Chris Martin, ήταν ο εμπνευστής του.

Η κόρη της, η οποία είναι φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt, ανέφερε, επίσης, ότι έκλεβε ρούχα από την ντουλάπα της μητέρας της. «Στην πραγματικότητα, το όνομα το σκέφτηκε ο πατέρας της. Της ταιριάζει τόσο πολύ που δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα άλλο», είπε η διάσημη ηθοποιός, πριν εκθειάσει το αίσθημα μόδας της κόρης της. «Έχει καταπληκτικό στυλ, εντελώς δικό της. Έχει πολύ έντονη αίσθηση του προσωπικού στυλ. Ξέρει πόσο την αγαπώ για αυτό που είναι», πρόσθεσε η Γκουίνεθ Πάλτροου.

«Η Apple είναι ο τέλειος συνδυασμός των γονιών της! Πανέμορφη», έγραψαν πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν και η κόρη της έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο ως «nepo baby» (μωρό του νεποτισμού), η ίδια δεν φαίνεται να ενοχλείται.

Η διάσημη ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο παιδιά από τον γάμο της με τον τραγουδιστή των Coldplay, Κρις Μάρτιν. Πριν από τον γάμο της με τον Μάρτιν, η Πάλτροου υπήρξε αρραβωνιασμένη, για έξι μήνες, με τον Μπραντ Πιτ, αλλά ο αρραβώνας έληξε επειδή, όπως είπε η ίδια, δεν αισθανόταν έτοιμη να παντρευτεί.

Το 1997, ξεκίνησε η σχέση της με τον ηθοποιό Μπεν Άφλεκ που κράτησε με διαλείμματα μέχρι τα τέλη του 2000. Μετά τον πρώτο χωρισμό τους, η Πάλτροου έπεισε τον Άφλεκ να δουλέψουν μαζί στην ταινία «Τυχαία Συνάντηση» και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων το ζευγάρι επανασυνδέθηκε, ώσπου χώρισαν οριστικά τον Οκτώβριο του 2000.

Δύο χρόνια αργότερα, η Πάλτροου γνώρισε τον Κρις Μάρτιν και το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2003. Για το ασυνήθιστο όνομα της κόρης της, η ηθοποιός είχε πει: «Ακουγόταν τόσο γλυκό και μου έφερνε στο μυαλό μια τόσο όμορφη εικόνα για εμένα -τα μήλα είναι τόσο γλυκά και θρεπτικά και είναι και στη Βίβλο- και απλά σκέφτηκα ότι ακουγόταν τόσο αξιαγάπητο. Είπα "Τέλειο!"».

