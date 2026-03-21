Ό,τι τρώει η Τάιρα Μπανκς σε μία μέρα: Το διάσημο μοντέλο δεν πιστεύει πια στις δίαιτες

Για 15 χρόνια, η Τάιρα Μπανκς ήταν η παρουσιάστρια του «America’s Next Top Model». Αν και η επιτυχημένη εκπομπή ισχυριζόταν ότι διεύρυνε τον ορισμό της ομορφιάς και αμφισβητούσε τα πρότυπα της βιομηχανίας, συχνά ενίσχυε την τοξική κουλτούρα διατροφής και το body shaming.

Το διάσημο μοντέλο έχει παραδεχτεί ότι γνώριζε ότι το παράκανε. Μετά το τέλος της εκπομπής το 2018, πολλά έχουν αλλάξει για την Τάιρα. Σήμερα, στα 52 της, έχει δημιουργήσει δική της εταιρεία παγωτού, έχει γράψει βιβλία και έχει αναφερθεί στις παλιές αντιπαραθέσεις της εκπομπής στο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Reality Check: Inside America’s Next Top Model». Έχει επίσης μιλήσει ανοιχτά για το πώς έχει αλλάξει η σχέση της με το φαγητό τις τελευταίες δεκαετίες.

«Ένιωθα ότι το σώμα μου δεν μου ανήκε», είπε η Τάιρα στο «People» το 2018. Το μοντέλο δεν πιστεύει στις δίαιτες και δεν μετρά θερμίδες, αλλά επικεντρώνεται στο να νιώθει καλά με τον εαυτό της. «Αυτή τη στιγμή είμαι 25 κιλά πιο βαριά από όταν ήμουν στο εξώφυλλο ενός πολύ γνωστού περιοδικού με μαγιό πέρυσι», δήλωσε στο «Harper’s BAZAAR».

Για πρωινό, της αρέσει το matcha, αλλά συνήθως ξεκινά τη μέρα της με καφέ. «Δεν εννοώ σιρόπια ή σκόνες, αλλά κόκκους καφέ που έχουν εμποτιστεί με βανίλια ή καραμέλα», εξήγησε. Δεν προσθέτει γάλα, ζάχαρη ή κρέμα, καθώς προτιμά τον καφέ σκέτο.

Όσον αφορά στο φαγητό, της αρέσει ένα bagel για πρωινό, επιλέγοντας απλό αν πρόκειται να «είναι κοντά σε κόσμο». Αν δεν έχει σχέδια, προτιμά bagel με κρεμμύδι. Στη συνέχεια αφαιρεί το εσωτερικό του bagel, αφήνοντας μόνο το εξωτερικό. Για επικάλυψη, βάζει μια «γενναία δόση» τυρί κρέμα. Έπειτα το βάζει στον φούρνο μικροκυμάτων για να γίνει ζεστό και κρεμώδες.

Το μεσημεριανό συχνά δεν είναι οργανωμένο, καθώς το πρόγραμμά της είναι γεμάτο. Η λύση της είναι ένα κουτί με σνακ. Μέσα μπορεί να βρει κανείς από γλυκόριζα μέχρι τσιπς από όσπρια, καλαμπόκι και κουνουπίδι. Λατρεύει επίσης τα κάσιους. Μια άλλη επιλογή είναι να δοκιμάζει φαγητό από διάφορα fast food και να συγκρίνει μπέργκερ.

Για το βραδινό, συχνά κάνει «γευστικά τεστ» με τον γιο και τον σύντροφό της, συγκρίνοντας το ίδιο πιάτο από διαφορετικά εστιατόρια. «Για το δείπνο θέλω κάτι πιο ιδιαίτερο και απολαυστικό», είπε. Συχνά επιλέγει μπέργκερ ή μεξικάνικο φαγητό. Όταν μαγειρεύει, της αρέσει να φτιάχνει το «sriracha maple bacon jerky».

Παίρνει μπέικον, φτιάχνει σάλτσα με σιρόπι σφενδάμου και sriracha, το βουτάει μέσα, το πιπερώνει και το ψήνει μέχρι να καραμελώσει. Το αποτέλεσμα μοιάζει σχεδόν με καραμέλα. Για επιδόρπιο, αγαπά φυσικά το παγωτό. «Ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα στον κόσμο είναι το παγωτό», έχει πει.

