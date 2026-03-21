Συγκινεί η Κριστίνα Άπλεγκεϊτ: «Έχω ήδη κανονίσει τη θέση μου στο νεκροταφείο»

Η Κριστίνα Άπλεγκεϊτ μίλησε ανοιχτά για τις σκέψεις της γύρω από τον θάνατο και το πώς αυτές έχουν επηρεάσει τη στάση της απέναντι στη ζωή. Η ηθοποιός, η οποία διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2021, έχει ήδη κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες για το μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, η ίδια αποκάλυψε ότι έχει εξασφαλίσει τρεις θέσεις ταφής, ενώ συνεχίζει να αντιμετωπίζει προσωπικές προκλήσεις και να επαναπροσδιορίζει τι έχει πραγματικά σημασία.

Στις 19 Μαρτίου, η 54χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στο podcast «Wild Card with Rachel Martin», όπου μίλησε για τη ζωή με τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Όταν ρωτήθηκε πόσο συχνά σκέφτεται τον θάνατο, απάντησε: «Κάθε μέρα».

«Γιατί είναι εκεί, αιωρείται. Δηλαδή, ισχύει για όλους μας», συνέχισε. Ωστόσο, όπως σημείωσε, για κάποιον που ζει με μια ανίατη ασθένεια τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά. «Για ανθρώπους με μια τέτοια ασθένεια, ποτέ δεν ξέρεις», είπε. Έχοντας πάντα στο μυαλό της την πιθανότητα του θανάτου, η ηθοποιός δεν διευκρίνισε την τοποθεσία, αλλά ανέφερε ότι πρόκειται για ένα «όμορφο» μέρος και ότι έσπευσε να αποκτήσει τις θέσεις μόλις έμαθε ότι ήταν διαθέσιμες.

Μίλησε, επίσης, για το πώς θα διαμορφωθεί ο χώρος, λέγοντας ότι χρειάστηκε να επιλέξει και το είδος δέντρου που θα φυτευτεί εκεί. «Θα φυτέψουν ένα δέντρο γιατί έχει πολύ ήλιο. Και θέλω όσοι με επισκέπτονται να μην ιδρώνουν», είπε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, αποφάσισε να αγοράσει τις θέσεις, ώστε να μην επιβαρύνει την οικογένειά της στο μέλλον με τέτοιες αποφάσεις. Παρά το γεγονός ότι σκέφτεται καθημερινά τον θάνατο, η ίδια παραδέχτηκε ότι δεν νιώθει άνετα με αυτή την ιδέα. Η σκέψη ότι μπορεί να αφήσει πίσω το παιδί της την τρομάζει.

«Φοβάμαι πολύ εξαιτίας της», είπε αναφερόμενη στη 15χρονη κόρη της, Σέιντι, την οποία έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της Μάρτιν ΛεΝόμπλ. Συγκινημένη πρόσθεσε: «Δεν μπορώ καν να μιλήσω γι’ αυτό… δεν ξέρω πώς θα είναι η ζωή της και δεν ξέρεις πότε θα συμβεί. Μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή».

Τον Φεβρουάριο, όπως είχε αναφερθεί, η ηθοποιός είχε δώσει μια ενημέρωση για την υγεία της, λέγοντας ότι περνά τις περισσότερες μέρες της στο κρεβάτι. Ωστόσο, εξακολουθεί να προσπαθεί να πηγαίνει την κόρη της στο σχολείο, καθώς αυτός είναι ο μόνος χρόνος που περνούν μαζί οι δυο τους. Το χαρακτήρισε, μάλιστα, ως «το αγαπημένο της πράγμα».

Η Άπλεγκεϊτ αποκάλυψε δημόσια τη διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας τον Αύγουστο του 2021, γράφοντας στο X ότι είχε διαγνωστεί λίγους μήνες νωρίτερα. «Ήταν ένας δύσκολος δρόμος. Αλλά, όπως όλοι ξέρουμε, ο δρόμος συνεχίζεται. Εκτός αν κάποιος ηλίθιος τον μπλοκάρει», είχε γράψει.

Πηγή: skai.gr

