Gisele: Επέστρεψε στο μόντελινγκ μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού - Σαν να μην ήταν έγκυος… (video-φωτό)

Η Ζιζέλ Μπούντχεν (Gisele Bundchen) αποκάλυψε ότι επέστρεψε στο μόντελινγκ, καθώς πόζαρε για την πρώτη της φωτογράφιση μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού.

Το 44χρονο μοντέλο απέκτησε έναν γιο με τον σύντροφό της, Joaquim Valente, τον Φεβρουάριο και μετά από ένα διάλειμμα από το μόντελινγκ, κοσμεί το εξώφυλλο του τεύχους Ιουλίου/Ιουλίου της γαλλικής «Vogue».

Σε συνέντευξή της στο έντυπο, η Gisele μοιράστηκε σπάνιες πληροφορίες για τη νέα της ζωή ως μητέρα τριών παιδιών, αναφέροντας ότι είναι «ευγνώμων» που μπόρεσε να περάσει τόσο πολύ χρόνο με το αγοράκι της μετά τη γέννα.

Η Ζιζέλ έχει, επίσης, τον γιο της Benjamin, 15 ετών, την κόρη της Vivian, 12 ετών, και τον θετό γιο της Jack, 17 ετών, με τον πρώην σύζυγό της, Tom Brady.

Η ίδια δήλωσε: «Το να φτιάχνω τα μαλλιά και το μακιγιάζ μου με κάνει να νιώθω σαν να είμαι σε διακοπές. Με ένα μωρό, οι νύχτες είναι τόσο σύντομες που τους τελευταίους μήνες δεν έχω βουρτσίσει σχεδόν καθόλου τα μαλλιά μου!». Η Gisele συνέχισε λέγοντας: « Όπως γνωρίζει κάθε νέα μητέρα, είναι εκπληκτικό το πόσο ο ύπνος ή η έλλειψή του μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Ωστόσο, από την άλλη, νιώθω πραγματικά ευγνώμων: το να μπορώ να είμαι στο σπίτι με τα παιδιά μου και να απολαμβάνω κάθε στιγμή μαζί τους είναι ανεκτίμητο».

Τον περασμένο μήνα, η Bündchen δημοσίευσε το πρώτο στιγμιότυπο του μικρότερου παιδιού της στο Instagram, μετά τον ερχομό του τον Φεβρουάριο. Η Ζιζέλ είχε αγκαλιά τον γιο της, ο οποίος φορούσε ένα λευκό φορμάκι με τη φράση «Αγαπώ τη μαμά».

Η δεύτερη εικόνα έδειχνε την Μπούντχεν με το μωρό και τον σύντροφό της να πλαισιώνονται από τα μεγαλύτερα παιδιά της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μητέρα της, Βάνια Νονενμάχερ, έφυγε από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο, τον περασμένο Ιανουάριο, σε ηλικία 75 ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.