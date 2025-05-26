Η απολογία της Britney Spears, που κάπνισε μέσα στο αεροπλάνο, μόνο απολογία δεν είναι τελικά

Και δεν είναι φυσικά η πρώτη φορά που οι θαυμαστές της ανησυχούν σοβαρά για την ψυχική της υγεία. Ήταν την Πέμπτη 22 Μαϊου που η Britney Spears προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση της JSX από το Campo San Lucas ς στο Los Angeles, όταν άναψε τσιγάρο κατά τη διάρκεια της πτήσης και κατανάλωσε βότκα.

Οι αεροσυνοδοί της ζήτησαν να σβήσει το τσιγάρο, κάτι που έκανε, αλλά ενημέρωσαν τις αρχές, οι οποίες την περίμεναν στο αεροδρόμιο του Los Angeles. Η Spears έλαβε προειδοποίηση από τις αρχές για την πράξη της, αλλά δεν της απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Και χθες δημοσίευσε ένα βίντεο από την συγκεκριμένη πτήση με μια αλλοπρόσαλλη περιγραφή του τι συνέβη και την εξωφρενική δικαιολογία ότι φταίει η αεροσυνοδός που δεν τη συμπάθησε!

"Εγώ χθες!!! Ήταν πραγματικά απίστευτα αστείο!!! Σε κάποια αεροπλάνα που έχω μπει δεν επιτρέπεται το κάπνισμα – τις περισσότερες φορές δηλαδή – αλλά αυτό ήταν διαφορετικό, γιατί οι θήκες για τα ποτά ήταν έξω από τα καθίσματα!!!

