Shakira: Η θεαματική της «τούμπα» στη σκηνή όταν τραγουδούσε το «Whenever, Wherever» - Τη ματιάσαμε… (video)

Η Σακίρα (Shakira) είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνιδα, με τρομερή σκηνική παρουσία, Ωστόσο, αυτή τη φορά η τραγουδίστρια, σε συναυλία της στο Μόντρεαλ, δεν στάθηκε πολύ τυχερή και έφαγε μια τούμπα στη σκηνή.

Κι αυτή η «ατυχία» συμβαίνει μετά τον «συναγερμό» για κρούσματα ιλαράς σε sold-out συναυλία της στο Νιου Τζέρσεϊ πριν από λίγες ημέρες. Μάλιστα, τότε είχε γίνει γνωστό ότι λόγω της συναυλίας, οι αρχές φοβόντουσαν το ενδεχόμενο μαζικής διασποράς κρουσμάτων ιλαράς, καθώς ένας θεατής είχε βρεθεί θετικός στη νόσο.

#EspectáculoAyM l ¡Ni una caída detiene a Shakira! En pleno show y al ritmo de “Whenever, Wherever”, Shakira sufrió un inesperado resbalón sobre el escenario. Pero, como solo ella sabe hacerlo, se levantó con una sonrisa y siguió bailando.#ArteyMedio #Shakira #Caída #Resbalón pic.twitter.com/cQ6BpfvP2M — Arte y Medio (@arteymediord) May 22, 2025

Η 48χρονη νικήτρια των τριών Grammy τραγουδούσε τη γνωστή επιτυχία της «Whenever, Wherever» όταν γλίστρησε και έπεσε στη σκηνή. Ένας θαυμαστής δημοσίευσε ένα απόσπασμα της πτώσης στο Instagram Stories, στο οποίο απεικονίζεται η τραγουδίστρια από τη Νότια Αμερική, το πλήρες όνομα της οποίας είναι Shakira Isabel Mebarak Ripoll, να χάνει την ισορροπία της και να πέφτει στο έδαφος.

¿Qué le pasó a 'La Loba'? 🐺🎤#VIDEO ▶️ Así fue la caída de Shakira en pleno concierto en Canadá

👉 https://t.co/3gSUf0HGvt pic.twitter.com/MIXhYioHrb — El Universal (@El_Universal_Mx) May 22, 2025

Ωστόσο, η Σακίρα δεν έχασε την ψυχραιμία της και συνέχισε απτόητη το τραγούδι και τον χορό στη συναυλία της.

Πηγή: skai.gr

