Γιάννης Αντετοκούμπο: Ξεκίνησε Pilates και τα... είδε όλα!

Σας γράψαμε για τα οφέλη αυτού του είδους γυμναστικής που ξεκίνησε ως μορφή φυσικοθεραπείας και κάνει θραύση πια παγκόσμια για τα αποτελέσματα που δίνει και την μεταμόρφωση των κορμιών.

Και είναι πολλοί οι αθλητές που προτιμούν να κάνουν pilates από οποιαδήποτε άλλη άσκηση αφού έχει και μηδαμινές πιθανότητες σοβαρού τραυματισμού αν όπως σε κάθε γυμναστική κάνεις καλό ζέσταμα και έχεις δάσκαλο που γνωρίζει να σου δείξει τι να κάνεις και πως να το κάνεις σωστά.

Και ο Γιάννης Αντετοκούμπο επέλεξε ένα στούντιο pilates στα Νότια Προάστια που έχει για πελάτες ουκ ολίγους πολύ γνωστούς αθλητές και μπασκετμπολίστες αλλά και πολλούς celebrities που αγαπάνε αυτό το είδος της γυμναστικής.

Πηγή: skai.gr

