Η Christina Applegate δεν κρύβεται και μιλάει συχνά για την άνιση μάχη που δίνει με τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Η ασθένεια, όπως αποκάλυψε η ίδια, την κάνει να ουρλιάζει από τον πόνο.

«Ξαπλώνω στο κρεβάτι και ουρλιάζω από τον πόνο. Έχω έντονους πόνους κι ένα σφίξιμο στο στομάχι», ανέφερε η ηθοποιός του «Dead to Me» στο podcast «MeSsy» μαζί με τη Jamie-Lynn Sigler, η οποία επίσης πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας.

Η Christina Applegate τόνισε ότι τα συμπτώματά της έχουν προχωρήσει. «Νιώθω σαν να έχω μαχαίρια στο στομάχι μου. Ξαπλώνω και δυσκολεύομαι να αλλάξω τη στάση μου στο κρεβάτι. Ζω έναν εφιάλτη. Μερικές φορές δεν μπορώ καν να σηκώσω το τηλέφωνό μου ή να ανοίξω την τηλεόραση», πρόσθεσε η ίδια.

Η ηθοποιός είπε, επίσης, ότι να σηκωθεί από το κρεβάτι είναι ιδιαίτερα επώδυνο. «Ακουμπάω τα πόδια μου στο πάτωμα και με πονάνε. Αναγκάζομαι να κατουράω στην πάνα γιατί δεν έχω όρεξη να περπατήσω», κατέληξε.

Η ηθοποιός είχε δηλώσει το 2022 ότι ο ρόλος της στην επιτυχημένη σειρά του Netflix «Dead to Me» πιθανόν να είναι ο τελευταίος της, ενώ νωρίτερα φέτος αποκάλυψε πως έχει υποστεί «30 βλάβες στον εγκέφαλο» και συχνά παθαίνει «επιληπτικές κρίσεις».



Πηγή: skai.gr

