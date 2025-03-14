Γνωστές έγιναν οι διαθήκες του Gene Hackman και της Betsy Arakawa έναν μήνα μετά τον θάνατό τους. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, 95 ετών, άφησε την περιουσία του ύψους 80 εκατ. δολαρίων στη σύζυγό του, η οποία ήταν και διαχειρίστρια του καταπιστεύματός του.

Δεν είναι σαφές αν τα τρία παιδιά του, ο γιος του Κρίστοφερ Άλεν, 65 ετών, και οι κόρες Λέσλι Αν, 58 ετών, και Ελίζαμπεθ Τζιν, 62 ετών, από τον προηγούμενο γάμο του με τη Faye Maltese, αναφέρονται στη διαθήκη του.

Η πιθανή παράλειψη των παιδιών του, με τα οποία είχε κάποτε αποξενωθεί, έχει εγείρει το ενδεχόμενο μιας δικαστικής διαμάχης για την περιουσία του. Ένας νομικός δήλωσε στην «Daily Mail»: «Αν πέθαινε πρώτος εκείνος και ζούσε η σύζυγός του, θα γινόταν ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος.Τα παιδιά του θα είχαν πιθανότατα τρελαθεί».

Στη διαθήκη της, η Betsy Arakawa αφήνει τα περιουσιακά της στοιχεία σε ένα καταπίστευμα, τα οποία θα διανεμηθούν σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς και για την εξόφληση ιατρικών χρεών.

Battle over Gene Hackman's $80M fortune possible as shocking details of his will are revealed https://t.co/Dyv5v4PNu5 — Daily Mail Online (@MailOnline) March 14, 2025

Ο Χάκμαν, ο οποίος έπασχε από Αλτσχάιμερ, φαίνεται ότι υπέγραψε το πιο πρόσφατο αντίγραφο της διαθήκης του στις 7 Ιουνίου 2005. Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς διαγνώστηκε με την προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσο.

Λεπτομέρειες της έρευνας για τον περίεργο θάνατο του Gene και της Betsy δόθηκαν την Παρασκευή στη δημοσιότητα από τους αξιωματούχους της Santa Fe του Νέου Μεξικού. Το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σε διαφορετικά δωμάτια του σπιτιού του στις 26 Φεβρουαρίου.

Η Arakawa πέθανε γύρω στις 11 Φεβρουαρίου από έναν σπάνιο ιό που μεταδίδεται από ποντίκια, ενώ ο Hackman πέθανε πιθανότατα στις 18 Φεβρουαρίου από καρδιακή νόσο. Η δικηγόρος Julia Peters έχει οριστεί ως εκτελεστής και των δύο διαθηκών, αν και δεν είναι σαφές πώς θα μοιραστούν οι περιουσίες χωρίς αντίγραφο του καταπιστεύματος.

Πηγή: skai.gr

