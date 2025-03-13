Μπορεί να πέρασε ένας, σχεδόν, μήνας από τον γάμο του Νικολάου Ντε Γκρες και της Χρυσής Βαρδινογιάννη, ωστόσο νέες φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν σήμερα, Πέμπτη 13 Μαρτίου 2025, από τη λαμπερή τελετή.

Ο Αριστείδης Ντε Γκρες, γιος του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ και ανιψιός του Νικολάου Ντε Γκρες και πλέον και της Χρυσής Βαρδινογιάννη, δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τον γάμο και τη δεξίωση, για το κοινό που δεν μπόρεσε να δει όλα όσα έγιναν το απόγευμα και το βράδυ της 7ης Φεβρουαρίου.

Μία από αυτές τις φωτογραφίες δείχνει μάλιστα και τα πανέμορφα στέφανα-στέμματα που φόρεσαν στα κεφάλια τους οι νεόνυμφοι και ανήκουν στην οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Το ζευγάρι πάντρεψε ο Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου, Αμφιλόχιος και δίπλα βρέθηκε ο πρωτοσύγκελος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Βαρνάβας Θεοχάρης και ο πατέρας Αλέξιος.

Σε άλλα στιγμιότυπα φαίνεται ο ρομαντικός χορός του Νικολάου Ντε Γκρες και της Χρυσής Βαρδινογιάννη, στην παραμυθένια δεξίωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά.

Τόσο ο Νικόλαος, όσο και η Χρυσή, φαίνονται χαμογελαστοί στις αυθόρμητες λήψεις και πιασμένοι χέρι-χέρι, ζώντας τη στιγμή που περίμεναν εδώ και αρκετό καιρό.

Μετά το μυστήριο, το ζευγάρι και οι καλεσμένοι τους κατευθύνθηκαν στον Πειραιά, όπου πραγματοποιήθηκε η γαμήλια δεξίωση. Ο χώρος που επιλέχθηκε για την περίσταση ήταν το Castor Place, ένα κτίριο του 1900, γνωστό για την ιδιαίτερη αισθητική του και την ιστορική του σημασία.

Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, οι νεόνυμφοι μοιράστηκαν έναν τρυφερό χορό, αποδεικνύοντας την αγάπη και τη συντροφικότητά τους. Οι καλεσμένοι, ανάμεσά τους, στενοί φίλοι και μέλη των οικογενειών τους, απόλαυσαν τη ζεστή ατμόσφαιρα, ενώ η βραδιά κύλησε με μουσική, χορό και ευχές για το νέο ξεκίνημα του ζευγαριού.

Οι κουμπάροι του ζευγαριού ήταν οκτώ: ο αδελφός του Νικολάου, Παύλος Ντε Γκρες, οι αδελφές του, Θεοδώρα και Αλεξία, ο καλός του φίλος, Βασίλης Κεφαλογιάννης, οι φίλοι του ζευγαριού, Νάσος και Νάσια Θανοπούλου, ο ξάδελφος της Χρυσής, Γιώργος Β. Βαρδινογιάννης και η εξαδέλφη της, Μαρία Γρυλλάκη. Ο πατέρας της Χρυσής, Γιώργος Βαρδινογιάννης, ήταν αυτός που άλλαξε τις βέρες στο ζευγάρι. Σύμφωνα με τις πρώτες δηλώσεις του γαμπρού, η νύφη, ακολουθώντας την παράδοση, πάτησε το πόδι του κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής.

Πηγή: skai.gr

