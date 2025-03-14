Η Μαντόνα έκανε πάλι το θαύμα της και ξεσήκωσε τους θαυμαστές της με τις φωτογραφίες που «ανέβασε» στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. H «βασίλισσα της ποπ» ποζάρει με σέξι εσώρουχα μέσα σε μια τουαλέτα.

Η διάσημη καλλιτέχνιδα κοίταξε την κάμερα, ενώ καθόταν στην άκρη μιας μπανιέρας με μια μεταξένια μαύρη ρόμπα και μεγάλες μπούκλες στα μαλλιά της. Σε άλλο στιγμιότυπο, η 66χρονη τραγουδίστρια άνοιξε τη ρόμπα της για να αποκαλύψει ότι φορούσε ένα μαύρο δαντελένιο σουτιέν και shapewear. Στην τελευταία εικόνα, το μουσικό είδωλο έβγαλε τη ρόμπα και πόζαρε σαγηνευτικά με ένα δάχτυλο στο στόμα. Ένα διάφανο σουτιέν που βρισκόταν πάνω σε λευκές πετσέτες σε ένα ράφι φαινόταν στο φόντο ορισμένων φωτογραφιών.

«Η αναμονή είναι το πιο δύσκολο μέρος .........», έγραψε αόριστα η σούπερ σταρ στην ανάρτησή της. Οι θαυμαστές της ξετρελάθηκαν με τις σέξι πόζες της και εξέφρασαν την ελπίδα ότι τα λόγια της υπαινίσσονται νέα μουσική.

«Μας σκοτώνεις βασίλισσα! Bedtime Stories, Confessions 2, Celebration Tour stream... Bring it mama! ❤️‍🔥This century!», έγραψε ένας χρήστης, με έναν άλλο να συμπληρώνει: «Πάντα αξίζεις την αναμονή!».

Εκτός από τη νέα μουσική, η μαμά έξι παιδιών φέρεται να προσπαθεί ακόμα να συνεχίσει την παραγωγή της βιογραφικής της ταινίας, η οποία αναβλήθηκε επ' αόριστον το 2023 και στην οποία πρωταγωνιστούσε η 31χρονη Julia Garner.

Τον Δεκέμβριο, η Μαντόνα αποκάλυψε ότι πολλοί παραγωγοί της είπαν ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν την ταινία της. Ωστόσο, η τραγουδίστρια του «Like a Prayer» σημείωσε ότι δεν τα παρατάει, καθώς «τα πάντα στη ζωή μου θα τεθούν υπό αμφισβήτηση. Δεν υπάρχουν εύκολες διαδρομές για μένα», είχε γράψει η ίδια.

«Υποθέτω ότι θα πρέπει να είμαι ευγνώμων. Με αναγκάζει να σκέφτομαι έξω από το κουτί. Δεν είχα μια φυσιολογική ζωή. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό με τον κανονικό τρόπο», εξήγησε. «Το να περνάω δημιουργικό χρόνο με τους φίλους μου ήταν ακριβώς το καύσιμο που χρειαζόμουν για να συνεχίσω! Συμφωνήσαμε όλοι ότι πρέπει να είμαστε ακόμα πιο ατρόμητοι!!! Τέχνη = επιβίωση», κατέληξε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.