Gaslighting στα οικογενειακά τραπεζια στις γιορτές: Πώς να το αποφύγετε

Οι εικόνες μιας μεγάλης, ευτυχισμένης οικογένειας να τρώει και να γελά ανέμελα γύρω από το εορταστικό τραπέζι, κατακλύζουν κάθε Χριστούγεννα τους τηλεοπτικούς δέκτες και δημιουργούν προσδοκίες - αν και πρακτικά όλοι ξέρουμε ότι τα οικογενειακά τραπέζια είναι πολύ πιο... δύσκολα.

Μάλιστα, οι οικογενειακές συγκεντρώσεις μπορεί να συνοδεύονται από πιο ύπουλη συμπεριφορά, όπως το gaslighting - μέθοδος ψυχολογικής χειραγώγησης με την οποία ο θύτης προσπαθεί να σπείρει αμφιβολίες στο θύμα, έτσι ώστε να μην είναι βέβαιο για την ίδια του τη μνήμη, την αντίληψη και τη λογική του.

Πώς μπορείτε λοιπόν, να εντοπίσετε αυτές τις συμπεριφορές και να τις αντιμετωπίσετε, ώστε να μπορέσετε να απολαύσετε τις γιορτινές ημέρες πιο ήρεμα;

Τι είναι το οικογενειακό gaslighting;

Το gaslighting, εκδηλώνεται με λόγια ή συμπεριφορές που αμφισβητούν την πραγματικότητά σας, συχνά με ύπουλο τρόπο.

Για παράδειγμα, ένας γονέας μπορεί να επικρίνει τις επιλογές σας με το πρόσχημα ότι θέλει να σας «βοηθήσει να βελτιωθείτε». Για παράδειγμα: «Αν άκουγες τις συμβουλές μου, η ζωή σου θα ήταν πολύ πιο απλή».

Ή τα φαινομενικά καλοπροαίρετα σχόλια μπορεί να κρύβουν μια κριτική: «Ίσως θα έπρεπε να δεις κάποιον για να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι καλύτερα τις σχέσεις σου». Αυτά τα μηνύματα δημιουργούν ένα αίσθημα ανασφάλειας και αμφιβολίας.

To gaslighting, σύμφωνα με την Washington Post, μπορεί επίσης να είναι απροκάλυπτα επιθετικό και εκφοβιστικό.

Για παράδειγμα, ο μπαμπάς σας μπορεί να πει: «Σταμάτα να προσποιείσαι ότι δεν ξέρεις τι καταστροφή υπήρξαν οι επιλογές της ζωής σου. Πόσες φορές πρέπει να σου θυμίζουν όλα τα λάθη που έχεις κάνει;»

Αναγνωρίστε τα σημάδια και θέστε όρια

Αν και δεν μπορείτε να ελέγξετε τις πράξεις των άλλων, μπορείτε να επιλέξετε πώς θα αντιδράσετε σε αυτές. Εντοπίστε συμπεριφορές που σας κάνουν να αμφιβάλλετε για τον εαυτό σας. Αν ένα σχόλιο σας φαίνεται άδικο ή σας κάνει να νιώθετε άβολα, είναι σημαντικό να το συνειδητοποιήσετε.

Μάθετε να λέτε όχι ή να ανακατευθύνετε μια συζήτηση όταν αυτή γίνεται καταπιεστική.

Μια απλή φράση όπως«Θα προτιμούσα να μη μιλήσω γι’ αυτό τώρα» μπορεί να είναι αρκετή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.