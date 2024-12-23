Ελεονώρα Μελέτη: Τελικά κερδίζει ή χάνει οικονομικά ως Ευρωβουλευτής

Καλεσμένη της Φαίης Σκορδά στον αέρα του καναλιού όπου δούλευε ως παρουσιάστρια μέχρι την περασμένη Άνοιξη βρέθηκε η Ευρωβουλευτής πια Ελεονώρα Μελέτη με την τηλεοπτική άνεση που της προσφέρει η πολύχρονη εμπειρία της στα τηλεοπτικά πλατό. Απόλυτα χαλαρή δηλαδή και σαν στο σπίτι της. Εξάλλου ήταν το τηλεοπτικό της σπίτι για πολλά χρόνια.

Ανάμεσα σε αυτά που συζήτησαν οι δύο γυναίκες ήταν και η κριτική που δέχτηκε η Ελεονώρα Μελέτη για το ντύσιμό της στο Ευρωκοινοβούλιο:

«Εμένα το ντύσιμό μου μού αρέσει πάρα πολύ. Αν έχω φορέσει στολή κάπου, είναι στην τηλεόραση γιατί δεν θα με δεις ποτέ να καλημερίζω κόσμο στο σπίτι μου ή στην προσωπική μου ζωή με την μπούκλα και το σατέν φόρεμα. Έχω υποπέσει σε στιλιστικά λάθη, τα οποία έχουν αδικήσει τον εαυτό μου, την προσωπικότητά μου και το γούστο μου» είπε αρχικά η πρώην παρουσιάστρια και συνέχισε:

«Αν κάτσεις και παρατηρήσεις, όμως, τηλεοπτικά αυτό το ντύσιμο την τελευταία δεκαετία είναι η ταυτότητά μου. Στον ρόλο έμπαινα ως παρουσιάστρια. Εγώ πριν γίνω παρουσιάστρια κυκλοφορούσα με τα σακάκια μου και λόγω των ειδήσεων.

Το αν μένει κάποιος στο ντύσιμο, δεν είναι δικό μου θέμα. Εγώ είχα να δώσω ένα μήνυμα εκεί. Όταν βρίσκουμε τα πατήματά μας και την ταυτότητά μας τηλεοπτικά… Εκεί δεν υπάρχει κώδικας ντυσίματος»

Ενώ δεν δίστασε να αναφερθεί ανοιχτά κι αναλυτικά στα έσοδά της από την ώρα που άφησε την τηλεόραση και μπήκε στην Ευρωβουλή:

«Οποιοσδήποτε θέλει να μάθει πόσα παίρνει ένας ευρωβουλευτής, μπορεί να το γκουγκλάρει. Πόσο; Σιγά μην είναι και 100.000 ευρώ. Υπάρχει μία τεράστια παραπληροφόρηση. Υπάρχει διαφάνεια και για το πόσα βγάζαμε ως επαγγελματίες άλλων ειδών και πόσα βγάζουμε ως ευρωβουλευτές. Εγώ μπαίνω μέσα κατά 60%. Όποιος μπει, μπορεί να δει τι έβγαζα ως παρουσιάστρια τα τελευταία χρόνια κι ως ευρωβουλευτής. Αυτά τα 30.000 που ακούγονται είναι παντελώς ψευδή πληροφορία.

Αυτά τα χρήματα είναι ένας φάκελος, ο οποίος έχει το όνομά σου και μέσα από αυτόν πληρώνει το Ευρωκοινοβούλιο τους συνεργάτες σου στις Βρυξέλλες ή και στην Ελλάδα των οποίων οι αμοιβές είναι από 3.500 ευρώ και φτάνουν στα 11.000 ευρώ. Δεν έχεις δικαίωμα να αγγίξεις αυτά τα χρήματα και δεν έχεις πρόσβαση. Δεν μπορείς να κλέψεις εύκολα την Ευρωπαϊκή Ένωση»

