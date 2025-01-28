Gabriel Macht: Εγκατέλειψε τις ΗΠΑ μετά το Suits- Γιατί δεν αποκαλύπτει που ζει

Ο πρωταγωνιστής του Suits Gabriel Macht δήλωσε ότι αυτός και η οικογένειά του δεν ζουν πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει την τοποθεσία του νέου του σπιτιού.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο People, ο 53χρονος ηθοποιός είπε: «Βρίσκομαι κάπου στην Ευρώπη, αλλά δεν λέω σε κανέναν πού μένω γιατί μου αρέσει να το κρατάω κρυφό».

«Πηγαίνω έξω από την πόλη και εξερευνούμε τον κόσμο», πρόσθεσε.

Ο Macht και η σύζυγός του, η Αυστραλή ηθοποιός Jacinda Barrett, έχουν αποκτήσει δύο παιδιά: τη 17χρονη Satine και τον 10χρονο Luca.

Ο ηθοποιός, ο οποίος ενσάρκωσε τον Χάρβεϊ Spectre στο Suits για εννέα σεζόν, εξήγησε ότι έκανε ένα «μεγάλο διάλειμμα» από την υποκριτική μετά το τέλος του επιτυχημένου νομικού δράματος το 2019, εξηγώντας ότι ήθελε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην ανατροφή των παιδιών του.

Πρόσθεσε ότι μετά τον Covid, η οικογένειά του, που ζούσε στη Νέα Υόρκη εκείνη την εποχή, χρειαζόταν μια αλλαγή αφού βρέθηκε «εγκλωβισμένη» στο Μανχάταν ως αποτέλεσμα του lockdown.

Αν και ο ηθοποιός δεν έχει αποκαλύψει πού μένει, ανακοίνωσε τον περασμένο Μάρτιο ότι θα συμμετείχε σε μια παραγωγή του «Whodunnit [Unrehearsed]» στο Park Theatre του Λονδίνου.

«Συμμετέχω στο Whodunnit [Unrehearsed] 3 στο Finsbury Park, ως μέρος της ειδικής δράσης συγκέντρωσης κεφαλαίων για να διασφαλίσουν ότι το θέατρο θα παραμείνει ένας χώρος χωρίς αποκλεισμούς, προσφέροντας ζωτική υποστήριξη στην κοινότητα για πολλά ακόμη χρόνια!», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

