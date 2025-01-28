Η Gwyneth Paltrow, επιτέλους, τα κατάφερε και πούλησε την έπαυλή της στο Λος Άντζελες. Το σπίτι της ηθοποιού, 8.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται στο Mandeville Canyon, μέρος της αριστοκρατικής γειτονιάς Brentwood, πωλήθηκε επίσημα έναντι 22 εκατ. δολαρίων, όπως γράφει η «Wall Street Journal».

Σύμφωνα με το μέσο, η ηθοποιός προσπαθούσε να πουλήσει τη συγκεκριμένη οικία από τον περασμένο Μάιο για 29,99 εκατ. δολάρια, αλλά επειδή δεν τα κατάφερε, φαίνεται ότι «έριξε» την τιμή.

Η έπαυλη χτίστηκε τη δεκαετία του 1950 και ανακαινίστηκε γύρω στο 2009. Διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και μια μεγάλη κουζίνα με διπλές εστίες και ξυλόφουρνο που περιβάλλεται από ψηλά ταβάνια, μεγάλα παράθυρα και δάπεδα από μαύρα πλακάκια. Ένας ξενώνας ενός υπνοδωματίου περιλαμβάνει γραφείο, γυμναστήριο, κάβα κρασιών, κινηματογράφο και αίθουσα παιχνιδιών.

Gwyneth Paltrow Sells Los Angeles Mansion for $22 Million — See Inside! https://t.co/rHX5oXTdsS — People (@people) January 28, 2025

Η μεσίτριά της, Lea Porter της Beverly Hills Estate, δήλωσε στη «Wall Street Journal» ότι επειδή η περιοχή έχει ψηλούς φράχτες και υπεραιωνόβια δέντρα, υπάρχει ιδιωτικότητα. Η Paltrow αγόρασε το σπίτι για 9,95 εκατ. δολάρια το 2012 με τον πρώην σύζυγό της, Chris Martin. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας έχει περιουσία που ξεπερνά τα 200 εκατ. δολάρια.

