Λάδι στη φωτιά έβαλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο που είναι σε σχέση με την Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, αφού απέτισε φόρο τιμής στη σύντροφό του για τα γενέθλιά της.

Η Ροντρίγκεζ, η οποία γνώρισε τον Πορτογάλο σούπερ σταρ το 2016 και είναι μαζί του για περισσότερα από οκτώ χρόνια, γιόρτασε τα 31 της γενέθλια τη Δευτέρα.

Καθώς άρχισαν οι εορτασμοί, ο Ρονάλντο είχε πολλά να χαρεί αφού πέτυχε το 20ο γκολ του στη σεζόν για την Αλ-Νασρ το Σαββατοκύριακο - και μοιράστηκε ένα εγκάρδιο μήνυμα που έκανε τους θαυμαστές να συζητούν.

«Για τη μητέρα, τον σύντροφο, τη φίλη, τη γυναίκα μου… χρόνια πολλά, αγάπη», έγραψε στο Instagram.

«Το φως σου μας φωτίζει και η αγάπη σου μας θρέφει», πρόσθεσε, δίπλα σε ένα emoji καρδιάς.

Η χρήση του «γυναίκα μου» στην ανάρτησή του έκανε τις γλώσσες να συζητούν, με τη θεωρία να ενισχύεται πολύ τους τελευταίους μήνες ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε κρυφά.

Αν και δεν έχουν παντρευτεί δημόσια -και το ζευγάρι δεν έχει σχολιάσει το θέμα- ο Ρονάλντο αναφέρεται όλο και περισσότερο στη Ροντρίγκεζ ως σύζυγό του.

Τον Δεκέμβριο, στα βραβεία Globe Soccer Awards 2024 στο Ντουμπάι, όπου κέρδισε δύο διακρίσεις, είπε: «Είναι μεγάλη χαρά να κερδίζεις αυτό το τρόπαιο. Ο μεγαλύτερος γιος μου είναι εδώ, η γυναίκα μου [Τζορτζίνα] είναι εδώ».

Επιπλέον, σε ένα παιχνίδι που ο άσος του ποδοσφαίρου δημοσίευσε στο νέο του κανάλι στο YouTube στα τέλη Αυγούστου, ο Ρονάλντο αναφέρθηκε στη Ροντρίγκεζ ως «σύζυγό» του.

Στο ίδιο βίντεο το ζευγάρι φαινόταν να φοράει και βέρες.

Μετά τον τίτλο έκπληξη, ένα άλλο βίντεο επανεμφανίστηκε, όπου αποκάλεσε ανέμελα την Τζορτζίνα τη σύζυγό του, ενώ συζητούσε για την πρωινή του ρουτίνα.

Μιλώντας στο podcast του WHOOP, είπε: «Πίνω τον καφέ μου όταν ξεκινάω τη μέρα μου. Είναι η ρουτίνα μου… το πρωί, παίρνω τον καφέ μου, μιλάω με τα παιδιά μου, με τη γυναίκα μου και ξεκινάω τη μέρα».

Ο 39χρονος επιθετικός της Αλ Νασρ και της Πορτογαλίας έχει δύο παιδιά με την Τζορτζίνα, ενώ είναι και θετή μητέρα των άλλων τριών παιδιών του.

Εν τω μεταξύ, στη σελίδα της στο Instagram τη Δευτέρα, η Ροντρίγκεζ μοιράστηκε πώς την έκαναν ντους με δώρα από αγαπημένα της πρόσωπα.

Το μοντέλο έδειξε ένα μπουκέτο με μια συλλογή από τριαντάφυλλα σε σχήμα καρδιάς στη μέση, μια ροζ τσάντα δώρου με άρωμα Laverne -που δημιούργησε η ίδια- και μια φωτογραφία της να γιορτάζει με μια τούρτα.

Μαζί με ένα άλλο δώρο, ένα αγαπημένο της πρόσωπο της είχε δώσει ένα σημείωμα που έγραφε: «Μοναδικό δώρο για μια μοναδική Τζορτζίνα».

Δεν είναι σαφές εάν αυτά τα συγκεκριμένα δώρα ήταν από τον Ρονάλντο, ο οποίος γίνεται 40 ετών στις 5 Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

