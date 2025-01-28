Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της Τζένιφερ Λόπεζ στην πρεμιέρα του κινηματογραφικού φεστιβάλ Sundance, στο οποίο παρουσιάστηκε η ταινία «Kiss of the Spider Woman» στην οποία πρωταγωνιστεί.

Ενσαρκώνοντας τον τίτλο της ταινίας, η Λατίνα τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα ρούχο που την έκανε να θυμίζει «γυναίκα-αράχνη». Το ρούχο, όπως γράφουν τα διεθνή μέσα, ήταν δημιουργία του Αλβανού σχεδιαστή, Valdrin Sahiti, αξίας 2.300 δολαρίων.

Η 55χρονη Λόπεζ επέλεξε να συνδυάσει το ρούχο με ένα ζευγάρι μαύρα τακούνια Christian Louboutin, αξίας 1.795 δολαρίων, και ένα μαύρο τσαντάκι Tyler Ellis, αξίας 3.200 δολαρίων.

Η ταινία έτυχε θερμής υποδοχής με την καλλιτέχνιδα να αποθεώνεται από το κοινό. «Περίμενα αυτή τη στιγμή όλη μου τη ζωή. Ο λόγος που ήθελα να μπω στη δουλειά του θεάματος ήταν γιατί η μητέρα μου με έβαζε μπροστά στην τηλεόραση για να δω το ''West Side Story''. Εντυπωσιαζόμουν και έλεγα “αυτό θέλω να κάνω”. Και αυτή είναι πρώτη φορά που το πέτυχα. Ο άνθρωπος αυτός έκανε το όνειρό μου πραγματικότητα», είπε η JLo αναφερόμενη και στον σκηνοθέτη της ταινίας, Μπιλ Κόντον.

Βασισμένο στο ομώνυμο θεατρικό μιούζικαλ του 1992 (το οποίο με τη σειρά του είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα του Μανουέλ Πουίγκ), το «Kiss of the Spider-Woman» ακολουθεί έναν πολιτικό κρατούμενο στις φυλακές της Αργεντινής, ο οποίος σκαρφίζεται με τη φαντασία του μια εντυπωσιακή σταρ του σινεμά (Τζένιφερ Λόπεζ) για να ξεφύγει από τη φρίκη της πραγματικότητας.

Οι κριτικοί αντέδρασαν θετικά στο φιλμ και ειδικά στην ερμηνεία της Λόπεζ, με τον Ράιαν Λατάνζιο του «IndieWire» να περιγράφει την 55χρονη σταρ ως μια «υπέροχη ντίβα», ενώ ο Πίτ Χάμοντ του «Deadline» ανέφερε πως η Λόπεζ «γεννήθηκε για να ενσαρκώσει αυτό τον ρόλο».

Πηγή: skai.gr

