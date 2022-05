Μπορεί οι φίλοι του να κάνουν δηλώσεις ότι ανησυχούν ότι η Κιμ Καρντάσιαν του έχει κάνει πλύση εγκεφάλου, ωστόσο ο Πιτ Ντέιβιντσον φαίνεται να μην ανησυχεί! Μάλιστα, ο ίδιος δηλώνει κατηγορηματικά ότι είναι απλά ερωτευμένος!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror, οι φίλοι του γνωστού κωμικού ανησυχούν ότι ο σταρ δεν είναι πια ο ίδιος και φέρεται σαν «ρομπότ της Κιμ».

Pete Davidson hits out at claims girlfriend Kim has 'brainwashed' him https://t.co/0r2BCRTW7y