Σε μια λαμπερή τελετή που συνέπεσε με τα 68α γενέθλιά της, η Φραν Ντρέσερ (Fran Drescher) τιμήθηκε με το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ. Η Αμερικανίδα ηθοποιός, σκηνοθέτις και παραγωγός, παρέλαβε το 2.822ο αστέρι στην κατηγορία Κινηματογραφικών Ταινιών τόσο για τη μακρόχρονη προσφορά της στην υποκριτική όσο και για τη δυναμική της θητεία ως πρώην πρόεδρος της SAG-AFTRA.

The Hollywood Walk of Fame welcomes Fran Drescher with a newly unveiled star. pic.twitter.com/m6eO96da5A September 30, 2025

Η εκδήλωση επισφραγίστηκε με μια συγκινητική μίνι επανένωση με τις δύο «θετές της κόρες» από την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «The Nanny» που συνδημιούργησε με τον πρώην σύζυγό της Πίτερ Μαρκ Τζέικομπσον, ο οποίος ήταν ο οικοδεσπότης της τελετής.

Η Ντρέσερ θέλοντας να τιμήσει τον εμβληματικό ρόλο της Fran Fine τον οποίο υποδύθηκε από το 1993 έως το 1999, εμφανίστηκε με ένα εφαρμοστό λεοπάρ φόρεμα, ενώ ολοκλήρωσε το λουκ με το χαρακτηριστικό κόκκινο κραγιόν. Φανερά συγκινημένη, ευχαρίστησε τους φίλους και την οικογένειά της, τονίζοντας ότι «όλα όσα ακούγονται για το Χόλιγουντ είναι αλήθεια».

Και πρόσθεσε: «Είναι η γη των ονείρων αλλά το να παραμείνεις προσγειωμένος και αληθινός είναι επιτακτικό. Είναι απαραίτητο να κρατάτε τους παλιούς φίλους κοντά σας και να μην ξεχνάτε ποτέ από που ξεκινήσατε».

Η σταρ επισήμανε στη συνέχεια ότι «πρέπει να μάθεις να αγαπάς τον εαυτό σου ανεξάρτητα από την απόρριψη ή τον έπαινο», ενώ ανέφερε ότι «όσους συναντάς στο δρόμο σου και όσα σου συμβαίνουν είναι ευκαιρίες στο ταξίδι της αυτοβελτίωσής σου».

Η Νίκολ Τομ, η οποία υποδύθηκε την Maggie Sheffield στην θρυλική σειρά ανέβηκε στο βήμα μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά της Μάντελιν Ζίμα και περιέγραψε την σταρ ως «δυνατή, ειλικρινής, πολύχρωμη και γεμάτη καλοσύνη».

«Είναι η λαμπερή θεία, η μαμά που τα λέει έξω από τα δόντια, η καλύτερη φίλη που σου επισημαίνει πότε η εμφάνισή σου χρειάζεται λίγο ακόμα λεοπάρ και η γειτόνισσα της οποίας το γέλιο ακούς μέσα από τον τοίχο», είπε με τη σειρά της η Μάντελιν Ζίμα.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», η Ντρέσερ θα υποδυθεί τη μητέρα του Τίμοθι Σαλαμέ, στην πολυαναμενόμενη ταινία «Marty Supreme» του Τζος Σαφντί. Το φιλμ θα κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες ανήμερα των Χριστουγέννων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

