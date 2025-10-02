FKA Twigs: Τα σημάδια της κακοποίησης από τον Σάια ΛαΜπεφ ακόμη «φωνάζουν»...

Η FKA Twigs αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να μην αισθάνεται «ασφαλής», μήνες μετά τον διακανονισμό της αγωγής της για ενδοοικογενειακή βία με τον πρώην σύντροφό της, Σάια ΛαΜπεφ (Shia LaBeouf). Στην αγωγή της, που κατατέθηκε το 2020, η 37χρονη τραγουδίστρια ζητούσε 10 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση, επίθεση και συναισθηματική δυσφορία κατά τη διάρκεια της σχέσης του ζευγαριού. Η καλλιτέχνις θέλησε να «κλείσει» οριστικά αυτό το κεφάλαιο και να προχωρήσει στη ζωή της.

Σε συνέντευξή της στο «Hollywood Reporter», η FKA Twigs παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να μην αισθάνεται ασφαλής. «Δεν θα έλεγα ότι αισθάνομαι ασφαλής. Νιώθω πραγματικά παθιασμένη που συμμετέχω σε οργανισμούς όπως το Sistah Space και το No More, για να βοηθήσω τους επιζώντες με όποιον τρόπο μπορώ».

Η Twigs μεγάλωσε στο Τσέλτενχαμ ως Tahlia Debrett Barnett, η μοναχοκόρη μιας αγγλο-ισπανόφωνης ανύπαντρης μητέρας από το Μπέρμινχαμ που αποφάσισε να μετακομίσει με την κόρη της στην εξοχή για να της προσφέρει μια καλύτερη ζωή. Το ταβάνι και οι τοίχοι στο δωμάτιό της ήταν βαμμένοι σκούρο μπλε, στολισμένοι με αστέρια και φεγγάρια.

Ως παιδί είχε μεγάλη φαντασία -τόσο μεγάλη, ώστε συχνά η ονειροπόληση την οδηγούσε σε μια ψευδή αντίληψη της πραγματικότητας: μέχρι τα 12 της πίστευε ότι μπορούσε να πετάξει και να αιωρείται στον αέρα, απλά πηδώντας από τη σκάλα. Ήταν ένα πανέξυπνο και εργατικό παιδί που κατάφερε να πάρει υποτροφία για ένα Καθολικό γυμνάσιο θηλέων.

«Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο δεν έχει να κάνει τόσο με εμένα όσο με το να κοιτάζω μπροστά. Απλώς, ξέρετε, να προχωρήσω με τη ζωή μου», λέει με αφοπλιστική ειλικρίνεια η FKA Twigs στη συνέντευξή της.

Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει, αφού γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ημι-αυτοβιογραφικής ταινίας του LaBeouf το 2019, «Honey Boy», στην οποία συμμετείχε και η Twigs. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Twigs είπε ότι νιώθει «συγκινημένη», όταν ακούει τους θαυμαστές να τραγουδούν τη μουσική της κατά τη διάρκεια συναυλιών. «Τα έγραψα σε μια εποχή που ένιωθα πολύ φοβισμένη. Φοβισμένη για τον εαυτό μου, φοβισμένη για το μέλλον μου ως καλλιτέχνις, φοβισμένη για το μέλλον μου ως άνθρωπος. Ανησυχώ για την κοινότητα», εξήγησε. «Είτε πρόκειται για γυναίκες, είτε για τις τρανς ή κουίρ κοινότητες, είτε για έγχρωμους ανθρώπους, έχω αυτές τις τεράστιες σκέψεις που με κρατούν ξύπνια τη νύχτα».

Υπάρχει κάτι στην Twigs που την κάνει να αισθάνεται διαφορετική, ακόμα και τώρα. Δεν ταίριαξε εύκολα κάπου, γιατί δεν της επιτρεπόταν. Όταν ήταν 24 ετών, ένας φωτογράφος την πρόσεξε και την έκανε εξώφυλλο στο «i-D». Προσέλαβε κάποιον μάνατζερ, ο οποίος την έφερε σε επαφή με παραγωγούς, κι έμαθε πώς να γίνεται η σύνθεση τραγουδιών από τον Mike Chapman, τον βετεράνο παραγωγό και συνθέτη των Sweet.

