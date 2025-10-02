Κιμ Καρντάσιαν: «Σέρνει» στα δικαστήρια πρώην σύντροφό της - Τα «fake news» περί ομοσπονδιακής έρευνας

Η Κιμ Καρντάσιαν και η μητέρα της, Κρις Τζένερ, μηνύουν τον πρώην σύντροφο της σταρ των ριάλιτι, Ρέι Τζέι (Ray J), για δυσφήμιση, αφού ισχυρίστηκε ότι η διάσημη οικογένεια βρισκόταν υπό ομοσπονδιακή έρευνα.

Η 44χρονη Καρντάσιαν, η οποία είχε εμπλακεί σε ροζ σκάνδαλο -το διάσημο sex tape- με τον 44χρονο μουσικό κατά τη διάρκεια του σύντομου έρωτά τους το 2007, και η 69χρονη Τζένερ ισχυρίζονται στην αγωγή ότι ο Ρέι Τζέι «έχει εμπλακεί σε μια διαρκή εκστρατεία παρενόχλησης και δυσφήμισης» εναντίον τους για «περισσότερες από δύο δεκαετίες».

Η αγωγή έρχεται λίγες μέρες, αφότου ο καλλιτέχνης σόκαρε τους θαυμαστές, καθώς ισχυρίστηκε ότι συνεργαζόταν με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να «στήσει» μια υπόθεση εναντίον της Καρντάσιαν και της Τζένερ. Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης «ζωντανής» μετάδοσης που έχει γίνει «viral», είπε ότι «θα πει πολλά», αλλά δεν παρείχε λεπτομέρειες για το τι έχει κάνει η πρώην κοπέλα του και η οικογένειά της. «Όποιος είναι εντάξει με την Κιμ, πρέπει να της πει τώρα ότι οι ομοσπονδιακοί έρχονται. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό», ανέφερε ο ίδιος.

«Είναι χειρότερο από τον Diddy», ισχυρίστηκε αργότερα με μανία, καθώς συνέκρινε τους αβάσιμους ισχυρισμούς του με τη δίκη του Sean «Diddy» Combs, τον οποίο συνέχισε να υπερασπίζεται.

Στην αγωγή της, η οικογένεια Καρντάσιαν, που κατατέθηκε την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, ισχυρίζεται ότι ο Ray J «δεν μπόρεσε να αποδεχτεί το τέλος της φευγαλέας σχέσης του με την Κιμ, πριν από είκοσι χρόνια, και έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να προσκολληθεί στα ονόματα των εναγόντων και να εκμεταλλευτεί την εξέχουσα θέση τους για προσωπικό όφελος.

Οι δημόσιες δηλώσεις του Ray J είναι κατάφωρα ψευδείς. Δεν υπάρχει τέτοια ομοσπονδιακή έρευνα. Καμία υπηρεσία επιβολής του νόμου δεν έχει κινήσει ποινικές διαδικασίες ή έρευνες σχετικά με κατηγορίες εκβιασμού εναντίον της Κιμ Καρντάσιαν ή της Κρις Τζένερ και κανένα αξιόπιστο στοιχείο δεν υπάρχει που να στηρίζει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς».

