Τομ Χανκς: Έμειναν άναυδοι οι θαυμαστές του όταν τον είδα στο μετρό

Ο Τομ Χανκς έκανε έκπληξη στους Νεοϋορκέζους, καθώς ο ηθοποιός προτίμησε να μετακινηθεί με το μετρό. Ο 69χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποδείχθηκε ότι είναι ένας από τους πιο προσγειωμένους σταρ του Χόλιγουντ, καθώς χρησιμοποιεί συχνά τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μετακινηθεί στην πόλη.

Προς έκπληξη των συνεπιβατών του, ο ηθοποιός, του οποίου η περιουσία εκτιμάται σε 400 εκατομμύρια δολάρια, εθεάθη να στέκεται στο τρένο φορώντας ένα μπουφάν πάνω από ένα σκούρο γκρι πουλόβερ, μαύρο παντελόνι και ένα λαδί καπέλο του μπέιζμπολ.

Tom Hanks leaves fans stunned as he braves the subway alongside everyday New Yorkers https://t.co/JzpKzoCNQz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 7, 2025

Ο θρύλος του «Forrest Gump» ολοκλήρωσε το διακριτικό του στυλ με διαφανή γυαλιά και προστατευτική μάσκα, η οποία έκρυβε το πρόσωπό του. Ο Χανκς φαινόταν απόλυτα άνετος κατά τη διάρκεια της διαδρομής του. Μερικοί επιβάτες με οξυδερκή ματιά και παρατηρητικότητα φάνηκαν να τον αναγνωρίζουν, με έναν από αυτούς να τραβάει φωτογραφίες από την απροσδόκητη συνάντηση, οι οποίες γρήγορα άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Αν και ο ηθοποιός έχει αυτοκίνητο, είναι ένας από τους πολλούς διάσημους, όπως ο Χάρισον Φορντ, που χρησιμοποιούν το μετρό για να μετακινούνται στο Μανχάταν. Η εμφάνιση του Χανκς έρχεται λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία των αποκαλυπτικών απομνημονευμάτων της κόρης του, Ελίζαμπεθ Χανκς, στα οποία περιγράφει λεπτομερώς την ταραχώδη παιδική της ηλικία.

Η συγγραφέας -που πλέον χρησιμοποιεί το όνομα E.A. - έγραψε για το πώς ο χωρισμός των γονιών της το 1985 διαμόρφωσε τα πρώτα χρόνια της ίδιας και του αδελφού της, Κόλιν Χανκς. «Είμαι ένα παιδί από τον πρώτο (μη διάσημο) γάμο. Οι μόνες αναμνήσεις μου από τους γονείς μου στο ίδιο μέρος την ίδια στιγμή είναι η αποφοίτηση του Κόλιν από το λύκειο και μετά η δική μου αποφοίτηση από το λύκειο», αναφέρει η κόρη του Τομ Χανκς.

Για τις αποκαλύψεις της κόρης του, ο ηθοποιός είχε δηλώσει στο «Access Hollywood»: «Δεν με εκπλήσσει που η κόρη μου είχε τα μέσα αλλά και την περιέργεια να εξετάσει αυτό το πράγμα, για το οποίο νομίζω ότι ήταν απίστευτα ειλικρινής. Όλοι προερχόμαστε από ταραγμένες, ραγισμένες ζωές, όλοι μας. Είναι αφοπλιστική, πάντα ήταν».



