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Ψάθα: Αυτοψία της Δ.Α.Ε.Ε. στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων με τη συνδρομή drone- Δείτε φωτογραφίες

Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε drone, με το οποίο πραγματοποιήθηκαν εναέριες λήψεις και λεπτομερής καταγραφή του σημείου πτώσης

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Ψάθα: Αυτοψία Δ.Α.Ε.Ε. στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων με συνδρομή drone

Αυτοψία πραγματοποίησε με τη συνδρομή drone, η Δ.Α.Ε.Ε. στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην καταστροφική πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε., με επικεφαλής τον Διευθυντή της Υπηρεσίας και τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα συμβάλουν στη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

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Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), με το οποίο πραγματοποιήθηκαν εναέριες λήψεις και λεπτομερής καταγραφή του σημείου πτώσης, καθώς και της ευρύτερης περιοχής.

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Τα στοιχεία και το οπτικό υλικό που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας, σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Αρχές, για την πλήρη διερεύνηση και τεκμηρίωση των συνθηκών του συμβάντος.

Παράλληλα, τα σχετικά στοιχεία θα υποβληθούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές Βοιωτίας.

Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει την έρευνα, αξιοποιώντας εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για την πλήρη τεκμηρίωση της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: συντριβή ελικοπτέρου Φωτιές
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