Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε στην Ισπανία βοήθεια, η οποία περιλαμβάνει και έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων στη Θέουτα, δήλωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Μετανάστευσης της ΕΕ.

Ο Μπρούνερ πρόσθεσε ότι τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Θέουτα, όταν περίπου 70.000 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα, υποκινήθηκαν από εγκληματικά κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και από εκστρατείες παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, ο Μπρούνερ δήλωσε ότι η άτυπη συνεδρίαση των υπουργών Εσωτερικών αποτέλεσε χρήσιμη ευκαιρία για να επιβεβαιωθεί ότι κανείς από όσους εισήλθαν στη Θέουτα δεν έχει μεταφερθεί στην ηπειρωτική Ισπανία.

Μετά τη συνεδρίαση, ο Μπρούνερ τόνισε ότι υπήρξε πλήρης αλληλεγγύη προς την Ισπανία από όλες τις χώρες που συμμετείχαν.

Όπως ανέφερε, η Frontex βρίσκεται ήδη στη Θέουτα με 30 στελέχη και είναι έτοιμη να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της, εφόσον χρειαστεί.

Ακολούθως ο Ευρωπαιος Επίτροπος Μετανάστευσης υπογράμμισε ότι η πλήρης εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο αποτελεί καθοριστικής σημασίας προτεραιότητα.

Ο ίδιος τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αυτή την περίοδο σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για τη σύναψη μιας στρατηγικής συνολικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης.

Ανέφερε επίσης ότι, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης των υπουργών, ορισμένα κράτη-μέλη έθεσαν το ζήτημα της δημιουργίας κέντρων επιστροφής (return hubs) για μετανάστες.

«Ας επικεντρωθούμε στα κέντρα επιστροφής και στην έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας», τόνισε ο Μπρούνερ.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι πριν από την κρίση στη Θέουτα υπήρξε παρέμβαση από κυκλώματα διακινητών και εμπόρων ανθρώπων, ενώ απέφυγε να σχολιάσει τον ρόλο του Μαρόκου, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική έρευνα. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που πήρε η Ισπανία για την αντιμετώπιση της κρίσης, ο Μπρούνερ, είπε ότι η ευθύνη της Μαδρίτης είναι να διασφαλίσει ότι κανείς δεν θα εισέρχεται παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, ο Μπρούνερ δήλωσε ότι η μαζική νομιμοποίηση μεταναστών από την Ισπανία δεν αποτελεί θετικό μήνυμα για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκρινίζοντας, παράλληλα, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαπιστώνει άμεση σύνδεση μεταξύ της νομιμοποίησης αυτής και των πρόσφατων γεγονότων στη Θέουτα.

Εδικότερα, ερωτηθείς αν ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, δέχθηκε επικρίσεις για το πρόγραμμα μαζικής νομιμοποίησης μεταναστών, στο οποίο έχουν ήδη υπαχθεί σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι, ο Μπρούνερ απάντησε ότι το θέμα δεν συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Τρίτης και, ως εκ τούτου, δεν ασκήθηκε κριτική στην Ισπανία.

«Ωστόσο, σίγουρα δεν αποτελεί καλό μήνυμα για την Ευρώπη», δήλωσε ο επίτροπος, διευκρινίζοντας πάντως ότι πρόκειται για κυρίαρχη απόφαση της Ισπανίας, η οποία έχει σχεδιαστεί κυρίως για ισπανόφωνους μετανάστες από χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Αναφερόμενος στην παραπληροφόρηση που συνόδευσε την κρίση στη Θέουτα, ο Μπρούνερ σημείωσε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να συνδεθεί με τη Ρωσία.

Ενιαίο μέτωπο στήριξης στην Ισπανία

Οι υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσαν ότι είναι ενωμένοι και έτοιμοι να στηρίξουν την Ισπανία στις προσπάθειές της να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ από την παράτυπη μετανάστευση, μετά τη διέλευση χιλιάδων μεταναστών προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Μετανάστευσης της Ιρλανδίας, η οποία ασκεί αυτό το εξάμηνο την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Οι υπουργοί Εσωτερικών των κρατών-μελών της ΕΕ και των συνδεδεμένων χωρών της ζώνης Σένγκεν συζήτησαν την κατάσταση στη Θέουτα κατά τη διάρκεια έκτακτης τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη.

Πηγή: skai.gr

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