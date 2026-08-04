Μια ξεχωριστή μουσική στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Νίκος Καρβέλας, προκαλώντας ενθουσιασμό αλλά και την αντίδραση του ίδιου του Σταύρου Ξαρχάκου. Ο γνωστός δημιουργός δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται καθισμένος στο πιάνο και παίζει το διαχρονικό τραγούδι «Έξω φυσάει και βρέχει». Τους στίχους του κομματιού έχει γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Σταύρος Ξαρχάκος.

Η απρόσμενη εκτέλεση στο πιάνο

Στο βίντεο, ο Νίκος Καρβέλας παίζει τη γνωστή μελωδία σε μια λιτή και προσωπική εκτέλεση, η οποία κέρδισε αμέσως την προσοχή των ακολούθων του. Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος αντιδράσεων, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν θετικά την επιλογή του τραγουδιού και τον τρόπο με τον οποίο το απέδωσε στο πιάνο. Το βίντεο άρχισε γρήγορα να αναδημοσιεύεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φτάνοντας τελικά και στον δημιουργό του κομματιού.

Η αντίδραση του Σταύρου Ξαρχάκου

Ο Σταύρος Ξαρχάκος θέλησε να μοιραστεί και από τον δικό του λογαριασμό το βίντεο του Νίκου Καρβέλα, αναδημοσιεύοντας τη μουσική εκτέλεσή του. Η κίνησή του προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτέλεσε μια δημόσια ένδειξη εκτίμησης προς τον Νίκο Καρβέλα και την προσέγγισή του στο γνωστό τραγούδι. Ο σπουδαίος συνθέτης συνόδευσε, μάλιστα, την ανάρτησή του και με ένα κοινό στιγμιότυπο των δύο καλλιτεχνών.

Στη φωτογραφία, ο Νίκος Καρβέλας και ο Σταύρος Ξαρχάκος εμφανίζονται να συζητούν σε χαλαρό και φιλικό κλίμα κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου. Το στιγμιότυπο, σε συνδυασμό με την αναδημοσίευση του βίντεο, κέντρισε το ενδιαφέρον των θαυμαστών τους, καθώς αποτυπώνει τη συνάντηση δύο δημιουργών με ξεχωριστή και μακρά διαδρομή στην ελληνική μουσική.

Πηγή: skai.gr

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