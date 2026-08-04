Υπουργείο Ανάπτυξης: Αποδίδει η συναντίληψη για πάγωμα και μείωση των τιμών

Tα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ για αρνητικό πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο αποτελούν απόδειξη ότι η συναντίληψη που επετεύχθη μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της επιχειρηματικότητας και η οποία προβλέπει αρχικά το πάγωμα των τιμών, το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και στη συνέχεια τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα, αποδίδει.

Αυτό σημειώνουν κύκλοι από το Υπουργείο Ανάπτυξης, συνοψίζοντας πως ο αρνητικός πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ (-0,47%), για τον Ιούλιο αποτελεί τη χαμηλότερη μέτρηση από τον Δεκέμβριο του 2024 μέχρι σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά που θα εκκινήσει από τη 31η Αυγούστου, με εθελοντική συμμετοχή των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων.

Η Εθνική Πρωτοβουλία ξεκίνησε στα τέλη Ιουνίου, έπειτα από σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ ακολούθησε νέα σύσκεψη υπό τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας, των προμηθευτών και του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενημερώνεται συνεχώς για τη διαμόρφωση των τιμών από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Πηγή: skai.gr

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