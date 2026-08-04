Ηράκλειο: Φωτιά σε φορτηγό στον ΒΟΑΚ - Κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Τρίτης, όταν φορτηγό όχημα εκδήλωσε πυρκαγιά ενώ κινούνταν στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ρέθυμνο, λίγο πριν από τη γέφυρα Παπαναστασίου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τρία πυροσβεστικά οχήματα και δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασης της.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Ρέθυμνο, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις.

Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Από το συμβάν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Πηγή: skai.gr

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