Παντρεύονται τα Χριστούγεννα στο Άσπεν οι Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ;

O Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos) και η σύντροφός του, δημοσιογράφος, Λόρεν Σάντσεζ (Lauren Sanchez) ετοιμάζονται να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μια «υπερπολυτελή» τελετή στο 'Ασπεν του Κολοράντο, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun».

Ο Τζεφ Μπέζος έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του τον Μάιο του 2023 με ένα μονόπετρο με ροζ διαμάντια αξίας 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ βρίσκονταν σε διακοπές στη Νότια Γαλλία με το υπερπολυτελές γιοτ του.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα το οποίο δεν αποκαλύπτει την πηγή των πληροφοριών του, το ζευγάρι που συχνά κάνει διακοπές στο 'Ασπεν, αποφάσισε ότι είναι η «τέλεια τοποθεσία» για τον πολυαναμενόμενο γάμο τους. Σχεδιάζουν αθόρυβα μια «τελετή με εξωφρενικό κόστος τα φετινά Χριστούγεννα» σημειώνει η πηγή.

Οι καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων λαμπρές προσωπικότητες του Χόλυγουντ και κορυφαίοι επιχειρηματίες μπορούν να περιμένουν έναν γάμο με «πλούσια εορταστική ατμόσφαιρα, λαμπερά φώτα και γιορτινή διάθεση».

Ο ιδρυτής της Amazon, είναι σήμερα ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με καθαρή αξία 235 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index. Ο πλούτος του έχει αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι κατά 57,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει το 2019, πριν βγει το διαζύγιο της Σάντσεζ από τον επί 13 χρόνια σύζυγό της, Πάτρικ Γουάιτεσελ (Patrick Whitesell) με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

