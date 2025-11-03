Εύα Λονγκόρια: Δεν μετανιώνει για τους αποτυχημένους γάμους της

Η Εύα Λονγκόρια επιμένει ότι δεν θα άλλαζε τίποτα από το δύσκολο ξεκίνημα της καριέρας της ή τους αποτυχημένους γάμους της, καθώς «αγαπάει τον δρόμο που έχει διανύσει». Η 50χρονη ηθοποιός μεγάλωσε στο Τέξας και άρχισε να ενδιαφέρεται για την υποκριτική μετά από τη νίκη της σε έναν διαγωνισμό ταλέντων που την οδήγησε στο Λος Άντζελες, όπου την ανακάλυψε και την ανέλαβε ένας ατζέντης.

Η ηθοποιός, αφού αποφάσισε να μετακομίσει στο Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1990 με μόλις έξι δολάρια στην τσέπη της, δυσκολεύτηκε να τα βγάλει πέρα και εργάστηκε ως σύμβουλος προσλήψεων για τέσσερα χρόνια, προκειμένου να πληρώνει τους λογαριασμούς της.

Η Εύα Λονγκόρια πήρε τον πρώτο της τηλεοπτικό ρόλο στο «Beverly Hills, 90210», και ένα άλλο στο «General Hospital», πριν τη δούμε ως Isabella Braña στη σαπουνόπερα «The Young and the Restless».

Τέσσερα χρόνια αργότερα, επιλέχθηκε για τον ρόλο της Gabrielle Solis στη σειρά «Desperate Housewives», που την έκανε γνωστή σε όλη τη χώρα. Και παρά το γεγονός ότι έπρεπε να υπομείνει μια δύσκολη περίοδο πριν από τη μεγάλη της επιτυχία, τώρα επιμένει: «Αγάπησα τον αγώνα μου», καθώς τη βοηθά να εκτιμήσει το σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «The Sun» η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μου άρεσε ο αγώνας μου, μου άρεσε όταν μετακόμισα στο Χόλιγουντ και είχα έξι δολάρια στον τραπεζικό μου λογαριασμό. Μου αρέσουν οι αποτυχίες μου, γιατί από αυτές μεγαλώνεις και μαθαίνεις.

Ήμουν σε έναν σκληρό ανταγωνισμό, πήγαινα σε οντισιόν, δούλευα σε μεγάλες αμερικανικές εταιρείες και είχα πολλές δουλειές ταυτόχρονα. Δυσκολευόμουν να πληρώσω το νοίκι μου, είχα φοιτητικό δάνειο και πέρασα όλα αυτά. Ωστόσο, δεν θα άλλαζα τίποτα από όλα αυτά», εξηγεί.

Η ηθοποιός ισχυρίζεται επίσης ότι δεν θα άλλαζε τίποτα ούτε στην ερωτική της ιστορία, παρά το γεγονός ότι έχει περάσει δύο διαζύγια. Η σταρ της σειράς «The Only Murders in the Building» είναι σήμερα παντρεμένη με τον Χοσέ Μπαστόν, με τον οποίο έχει έναν επτάχρονο γιο, τον Σαντιάγο. Ωστόσο, στο παρελθόν ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό της σειράς «General Hospital», Τάιλερ Κρίστοφερ, από το 2002 έως το 2004.

Την ίδια χρονιά που χώρισε από τον Tyler, η ηθοποιός γνώρισε τον μπασκετμπολίστα Tony Parker, αρραβωνιάστηκε δύο χρόνια αργότερα και παντρεύτηκε στο Παρίσι τον Ιούλιο του 2007. Ωστόσο, το 2010, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι είχε ανακαλύψει εκατοντάδες μηνύματα κειμένου από μια άλλη γυναίκα προς τον Tony στο κινητό του.

«Δεν θα έδινα συμβουλές στον νεότερο εαυτό μου. Δεν θα έλεγα ‘’Μην παντρευτείς αυτόν τον άντρα’’ ή ‘’Πρόσεχε’’». Δεν θέλω να διορθώσω τα λάθη μου. Αγαπώ τον δρόμο που ακολούθησα, με όλα τα λάθη του», πρόσθεσε.

