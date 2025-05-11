Λογαριασμός
Eurovision: Το στοίχημα του Johnny Logan το 1987 που οδήγησε στο να τον ανεβάσουν 4 «σηκωτό» στη σκηνή

Ένα απίθανο ευτράπελο  

Η Eurovision του 1987 ήταν η πρώτη που η Δάφνη Μπόκοτα κλήθηκε να μεταδώσει για λογαριασμό της ΕΡΤ. Και ήταν η χρονιά που ο θρυλικός Johnny Logan συμμετείχε για δεύτερη φορά ως τραγουδιστής - είχε ήδη κερδίσει για την ιρλανδία το 1980 με το What's Another Year και είχε τερματίσει δεύτερος ως συνθέτης το 1984 συμμετέχοντας με το Λουξεμβούργο.

Το 1987 διαγωνίστηκε -και κέρδισε ξανά- με το πασίγνωστο «Hold me now». 

Όπως διηγήθηκε στην εκπομπή «Παρέα» η Δάφνη Μπόκοτα όταν πια έπρεπε να ξανανεβείς τη σκηνή για να πει το νικητήριο τραγούδι υπήρξε μια καθυστέρηση. Κι όπως κοιτούσαν από πάννω από τα booth των μεταδόσεων τι γίνεται είδαν να τον μεταφέρουν 4 σηκωτό στη σκηνή εμφανέστατα φουλ μεθυσμένο...

Όπως έμαθαν μετά είχε βάλει ένα άτυπο στοίχημα, κάθε δωδεκάρι που έπαιρναν να πίνει ένα ποτήρι σαμπάνια. Τα δωδεκάρια ήταν άφθονα και το αποτέλεσμα αυτό...

