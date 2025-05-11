Αυτά τα 3 ζώδια είναι πιο πιθανό να περάσουν solo το καλοκαίρι που έρχεται...

Το καλοκαίρι του 2025, έρχεται σε λιγότερο από έναν μήνα πια και φέρνει έντονες πλανητικές ενέργειες, που -κάποιες από αυτές- επηρεάζουν βαθιά τον τομέα των σχέσεων σε αρκετά ζώδια.

Εκλείψεις, ανάδρομοι πλανήτες και πιέσεις από το σύμπαν κάνουν κάποια ζώδια πιο ευάλωτα σε χωρισμούς και συναισθηματικές ανατροπές. Αν ανήκεις σε ένα από τα τρία παρακάτω, οι πιθανότητες είναι αυξημένες να βγεις από μια σχέση ή να επιλέξεις να περάσεις το καλοκαίρι σου μόνη μεν, όχι όμως απαραίτητα δυστυχισμένη. Μερικές φορές, η ελευθερία είναι το πιο αναζωογονητικό δώρο. Κι όπως λέει και Δέσποινα Βανδή... Ναι, περνώ και μόνη μου καλά, τα καταφέρνω μια χαρά...

Καρκίνος

Το καλοκαίρι αυτό θα νιώσεις έντονα τις πιέσεις του Κρόνου και τις ψευδαισθήσεις του Ποσειδώνα στις σχέσεις σου. Πολλά πράγματα που νόμιζες σίγουρα μπορεί να αποδειχθούν ασταθή, και ίσως έρθεις αντιμέτωπη με δυσάρεστες αλήθειες. Αν νιώσεις ότι δίνεις περισσότερα απ’ όσα παίρνεις, το καλοκαίρι μπορεί να γίνει η στιγμή που θα πεις «ως εδώ». Ο χωρισμός δεν σημαίνει αποτυχία σημαίνει ότι αναγνωρίζεις τις ανάγκες σου και βάζεις εσένα πρώτη.

Ζυγός

Οι εκλείψεις του καλοκαιριού χτυπούν ακριβώς τον άξονα σχέσεων σου, φέρνοντας στο φως θέματα που ίσως έκρυβες κάτω από το χαλί. Μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια παλιές πληγές, καταπιεσμένα συναισθήματα ή αμφιβολίες για το αν η σχέση σου σε γεμίζει πραγματικά. Για πολλές Ζυγούς, αυτό το καλοκαίρι θα είναι μια περίοδος απόφασης: θα μείνεις σε μια σχέση από συνήθεια ή θα διαλέξεις να το περάσεις μόνη σου, ισορροπώντας πρώτα μέσα σου; Η πλανητική ενέργεια σε ωθεί προς το δεύτερο.

Αιγόκερως

Ο ανάδρομος Πλούτωνας φέρνει μεγάλες, βαριές αλλαγές που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Σχέσεις που φαινομενικά έδειχναν σταθερές, τώρα δοκιμάζονται σε βάθος. Ίσως νιώσεις ότι ο σύντροφός σου δεν υποστηρίζει τα μεγάλα σου όνειρα ή ότι η σχέση σε κρατά πίσω. Αυτό το καλοκαίρι, πολλοί Αιγόκεροι θα επιλέξουν το δύσκολο αλλά αναγκαίο βήμα να απομακρυνθούν, να κάνουν restart και να επαναπροσδιορίσουν τι θέλουν πραγματικά από μια σχέση.

Όμως να θυμάσαι, οι χωρισμοί δεν είναι πάντα τραγωδία. Μπορεί να είναι η ευκαιρία να αναπνεύσεις, να δυναμώσεις και να ανακαλύψεις ξανά ποια είσαι χωρίς τα «πρέπει» μιας σχέσης. Και ποιος ξέρει; Μερικές φορές, το πιο ωραίο καλοκαίρι είναι αυτό που περνάς μόνη, αλλά γεμάτη δύναμη, φως και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.