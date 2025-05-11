Tom Cruise: Είναι ζευγάρι με την Ana de Armas, αλλά έκανε σχόλιο για τη Nicole Kidman

Ο Τομ Κρουζ και η Νικόλ Κίντμαν είναι χωρισμένοι για περισσότερες από δύο δεκαετίες, αλλά ο ηθοποιός εξακολουθεί να σέβεται τα ταλέντα της πρώην συζύγου του.

Ο 62χρονος Cruise, ο οποίος εθεάθη να κάνει βόλτα στο Λονδίνο με τη φίλη του Ana de Armas πριν επιστρέψει μόνη της στις ΗΠΑ το Σάββατο, βρίσκεται στην πόλη για να λάβει μια διακεκριμένη υποτροφία από το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου. Ενόψει της βράβευσης, η οποία θα εορταστεί τη Δευτέρα, ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό «Sight and Sound» του οργανισμού.

Όταν αναφέρθηκε στην ταινία «Eyes Wide Shut», σε σκηνοθεσία του αείμνηστου Στάνλεϊ Κιούμπρικ, ο Κρουζ παραδέχτηκε ότι πρότεινε την τότε σύζυγό του για τον ρόλο της συζύγου του στην οθόνη.

«Ήταν μια σπουδαία εμπειρία. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος που το έκανα. Γνώριζα πολύ καλά τις ταινίες του Στάνλεϊ και μου συστήθηκε μέσω του Σίντνεϊ Πόλακ. Έτσι, ο Stanley τηλεφώνησε στον Sydney γιατί ήθελε να κάνω μια ταινία. Μου έστειλε ένα φαξ», εξήγησε.

Tom Cruise makes rare comment about ex Nicole Kidman as girlfriend Ana de Armas seen solo after couple's trip https://t.co/abxy3voGmf — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 10, 2025

«Διάβασα το σενάριο την προηγούμενη μέρα και περάσαμε τη μέρα συζητώντας γι’ αυτό. Ήξερα όλες τις ταινίες του. Μίλησα με τον Σκορτσέζε γι’ αυτόν και τον Σίντνεϊ Πόλακ, οπότε ήξερα τι έκανε και πώς δούλευε».

Το πρώην μέλος της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας, Μάικ Ρίντερ, ισχυρίζεται στο βιβλίο του «A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology», ότι η ένταξη του Cruise και η άρνηση της Kidman να ασπαστεί τη Σαηεντολογία οδήγησε το ζευγάρι στον χωρισμό.

Η νέα του σύντροφος, Ana De Armas, 37 ετών, φέρεται να είναι καθολική, όπως και η Kidman, οπότε δεν είναι σαφές πόσο επιτυχημένη θα είναι η σχέση τους μακροπρόθεσμα.

Πηγή: skai.gr

