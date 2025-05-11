Gabriel Byrne: Ο σπουδαίος Ιρλανδός ηθοποιός, η παιδική του κακοποίηση από ιερέα και τα νταηλίκια του Γουάινστιν

Ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της βρετανικής σχολής, ο Γκάμπριελ Μπερν, που προορίζονταν για κληρικός, θα φτάσει τη δεκαετία του '90 στην κορυφή του Χόλιγουντ, θα γίνει σταρ, αλλά διατηρώντας πάντα τα χαρακτηριστικά ενός δεξιοτέχνη καρατερίστα. Αξιόπιστος ηθοποιός, με υψηλά ερμηνευτικά στάνταρ, που διακρίθηκε σε πολυσύνθετους και πολλές φορές μυστήριους ρόλους, θα διαπρέψει και στο θέατρο, ενώ έχει κάνει και εξαιρετικές εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές.

Ο Μπερν, από την πρώτη του εμφάνιση κινηματογραφική εμφάνιση το 1981, θα παίξει σε δεκάδες ταινίες, ορισμένες φορές και σε παραγωγές κατώτερες του ταλέντου του, θα συνεργαστεί με σπουδαίους σκηνοθέτες και πρωταγωνιστές και παρότι θα συμπεριληφθεί από το «People» ως ένας από τους «πιο σέξι άντρες εν ζωή», διατηρεί πάντα την ταπεινότητα ενός καλού επαγγελματία και την περηφάνια του για την ιρλανδική καταγωγή του.

Συμπληρώνοντας τα 75 του χρόνια (12 Μαΐου 1950), είναι ευκαιρία να θυμηθούμε τις καλύτερες στιγμές του στον κινηματογράφο, τα πρώτα του βήματα, αλλά και να γνωρίσουμε τα τραυματικά παιδικά του χρόνια, όταν κακοποιήθηκε από έναν ιερέα - ένα γεγονός που στιγμάτισε τον χαρακτήρα του.

Στο ταραχώδες Δουβλίνο

Ο Γκάμπριελ Μπερν θα γεννηθεί σε ταραγμένες εποχές στο Δουβλίνο. Οι γονείς του, ρωμαιοκαθολικοί, ήταν ταπεινής καταγωγής. Ο πατέρας του ήταν στρατιώτης και βαρελοποιός και η μητέρα του νοσοκόμα. Έχει τέσσερα μικρότερα αδέλφια, αφού έχασε την αδελφή του Μάριαν σε μικρή ηλικία. Θα σπουδάσει αρχαιολογία, ισπανικά και γλωσσολογία στο University College του Δουβλίνου, ενώ μπορούσε να διδάξει και την ιρλανδική γλώσσα. Επίσης, έπαιξε ποδόσφαιρο, ενώ θα διακόψει την πρώιμη εκπαίδευσή του για να γίνει ιερέας, έπειτα από πέντε χρόνια, όταν θα συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορούσε να υπηρετήσει το ιερατικό λειτούργημα.

Στην κρεβατοκάμαρα του παπά

Εδώ, όμως, θα σταθούμε, καθώς ο Μπερν, σε ηλικία μόλις 11 χρόνων, θα κακοποιηθεί από έναν ιερέα, όπως είχε αποκαλύψει από το 2011 και περιέγραψε στη βιογραφία του, με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Μιλώντας για το βιβλίο του, θα πει ότι «ο θεσμός της εκκλησίας και η κακοποίηση που υπέστη στους κόλπους της έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, επηρεάζοντας δραματικά τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο». Ένα αποτρόπαιο περιστατικό το οποίο προσπαθεί να θάψει η μνήμη του, παρότι δεν μπορεί να ξεχάσει ποτέ τη «γοητευτική και καθησυχαστική φωνή» του ιερέα που θα τον κακοποιήσει σεξουαλικά.

Ανατριχιαστική περιγραφή

Ο Μπερν αφηγείται τη θλιβερή ιστορία και ουσιαστικά προειδοποιεί: Ένα απόγευμα του είπαν να πάει στο δωμάτιο ενός ιερέα, παρότι αυτό σπάνια επιτρεπόταν στους μαθητές. Εκεί θα συναντήσει τον ιερέα, που φορούσε μία κόκκινη ρόμπα, ενώ το ζεστό και φιλόξενο δωμάτιο μύριζε καπνό τσιγάρου και έπαιζε στο πικάπ μια σονάτα του Σοπέν. Ο ιερέας τον κάλεσε να καθίσει δίπλα του, αρχίζοντας να τον «ψαρεύει» φιλικά και να του μιλά για κορίτσια, θέλοντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Ο δάσκαλός του - δάσκαλος να σου πετύχει…. - τον ρώτησε αν ξέρει τι σημαίνει αναπαραγωγή, αν έχει φιλήσει ποτέ κορίτσι ή αγόρι και του περιέγραψε με λεπτομέρειες την ερωτική πράξη, πριν προχωρήσει στην απεχθή πράξη του.

Από μάγειρας δίπλα στον Ρίτσαρντ Μπάρτον και στον Λόρενς Ολιβιέ

Παρά ταύτα, ο Μπερν θα βρει τη δύναμη να συνεχίσει τη ζωή του, να σπουδάσει και μετά από αρκετές δουλειές, από αρχαιολόγος και καθηγητής έως μάγειρας και υπάλληλος, να μπει στον χώρο του θεάματος. Ξεκίνησε σε μεγάλη ηλικία, όταν θα ανέβει στη σκηνή του Focus Theatre και το Abbey Theatre στο Δουβλίνο. Αργότερα εντάχθηκε στο μάθημα παραστατικών τεχνών στο Roslyn Park College στο Sandymount. Θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο «Εξκάλιμπερ» του Τζον Μπούρμαν το 1981, ενώ το 1983, στη μίνι τηλεοπτική σειρά «Wagner», θα βρεθεί ανάμεσα σε ιερά τέρατα της ηθοποιίας, όπως είναι οι Ρίτσαρντ Μπάρτον, Λόρενς Ολιβιέ, Τζον Γκίλγουντ και Ραλφ Ρίτσαρντσον.

Το πέρασμα στην επιτυχία

Από τα μέσα της δεκαετίας του 80, θα δουλεύει συνεχώς, γυρίζοντας πολλές ταινίες και ανεβαίνοντας στο σανίδι, όποτε είχε ελεύθερο χρόνο, ενώ το 1987, ανάμεσα στις τέσσερις ταινίες που γύρισε, ξεχωρίζει «Η Διπλή Ζωή της Τζούλια», έχοντας δίπλα του την Κάθλιν Τέρνερ. Το 1990 θα κάνει την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, πρωταγωνιστώντας στο γκανγκστερικό φιλμ των Κοέν «Το Πέρασμα του Μίλερ» και φτιάχνοντας με εξαιρετική δεξιοτεχνία ένα νέο στιλ ήρωα, έχοντας στο πλευρό του τους σπουδαίους Άλμπερτ Φίνεϊ και Τζον Τουρτούρο. Το 1994 θα παίξει στο καλόκαρδο ρομαντικό δράμα εποχής «Οι Μικρές Κυρίες».

Συνήθεις Ύποπτοι και Σπέισι

Τον επόμενο χρόνο θα πρωταγωνιστήσει στη μεγαλύτερη κινηματογραφική του επιτυχία «Συνήθεις Ύποπτοι», έχοντας δίπλα του τον Κέβιν Σπέισι. Ένα εκπληκτικό θρίλερ, στα γυρίσματα του οποίου, όπως αποκάλυψε ο Μπερν, συνέβησαν πολλά, λόγω της «απρεπούς» συμπεριφοράς του Σπέισι, που παρενοχλούσε μέλη του συνεργείου και αναγκάζοντας την παραγωγή να διακόψει για δυο ημέρες. Ο Μπερν είπε ότι υπήρχαν φήμες, όλοι ήξεραν το πάθος του Σπέισι, αλλά αυτός δύσκολα μπορούσε να καταλάβει το βάρος των καταγγελιών. Αποκάλυψε ότι ο σκηνοθέτης Μπράιαν Σίνγκερ είχε τσακωθεί με τον Σπέισι και στο τέλος τα γυρίσματα έγιναν με τον προσωπικό βοηθό του σκηνοθέτη, ενώ μίλησε και για τον διαβόητο παραγωγό Χάρβεϊ Γουάινστιν, τον οποίο χαρακτήρισε «γλοιώδη» και «νταή», πως είχε ακούσει πολλές φήμες γι' αυτόν και περιστατικά με διάσημες σταρ και πως είχε βιώσει το μπούλινγκ που έκανε σε όλους τους υπαλλήλους του.

Χορεύοντας με τον Μπέκετ

Το 1997 θα παίξει στο πολύ καλό θρίλερ «Τέλος της Βίας» του Βιμ Βέντερς και το 1998 στην περιπέτεια «Δημόσιος Κίνδυνος» με τους Γουίλ Σμιθ και Τζιν Χάκμαν. Το 2002 θα παίξει δίπλα στον Ρέιφ Φάινς, στο ψυχολογικό θρίλερ «Spider», ενώ το 2012 θα συνεργαστεί και με τον δικό μας Κώστα Γαβρά στο πολιτικό θρίλερ «Το Κεφάλαιο». Την τελευταία σημαντική του εμφάνιση θα την κάνει πριν από δυο χρόνια, πρωταγωνιστώντας στο δράμα «Χορεύοντας με τον Μπέκετ», σηκώνοντας στις πλάτες του όλη την ταινία.

Η Μπάρκιν, η Καθολική Εκκλησία και το Χόλιγουντ

Ο Γκάμπριελ Μπερν, που θα παντρευτεί δυο φορές, την πρώτη με την σέξι ηθοποιό Έλεν Μπάρκιν, με την οποία χώρισαν φιλικά, θα αποκτήσει τρία παιδιά και θα τιμηθεί με πολλά βραβεία (Χρυσή Σφαίρα, Τόνι, Γκράμι κλπ). Ο Μπερν, όμως, δεν θα ξεχάσει ποτέ την πατρίδα του, την αγαπημένη του Ιρλανδία, ενώ ασκεί έντονη κριτική στην Καθολική Εκκλησία, η οποία υπήρξε καθοριστική στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Μια οδυνηρή εμπειρία, απ' την οποία βγήκε νικητής και που του χρησιμεύει για να αντιμετωπίσει και το Χόλιγουντ, ακόμη μία σκληρή εμπειρία, ειδικά για σκεπτόμενους και ευαίσθητους ανθρώπους.

