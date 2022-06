Επιμένει η Άμπερ Χερντ: Ο Τζόνι Ντεπ με χτύπησε και απείλησε να με σκοτώσει!

Ένα ντοσιέ με σημειώσεις, που η Άμπερ Χερντ ισχυρίζεται ότι πρόκειται για νέα στοιχεία που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς της για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση εναντίον του πρώην συζύγου της, Τζόνι Ντεπ, απορρίφθηκε ήδη από τον δικαστή στην υπόθεση δυσφήμισής της.

Όπως γράφει η «Daily Mail», η ηθοποιός αποκάλυψε σημειώσεις ετών που είχε κρατήσει ο ψυχολόγος της και οι οποίες περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια, όπως ισχυρίζεται η Χερντ, τις περιπτώσεις που ο Ντεπ τη «χτύπησε, την έριξε στον τοίχο και απείλησε να τη σκοτώσει».

Ωστόσο, το δικαστήριο δεν δέχθηκε τους ισχυρισμούς της, ενώ θεώρησε τις συγκεκριμένες σημειώσεις απλά «φήμες» και απαγόρευσε στη νομική της ομάδα να υποβάλει τα έγγραφα ως αποδειχτικά στοιχεία.

Παρ’ όλα αυτά, η 36χρονη ηθοποιός επιμένει και μάλιστα παρέδωσε το ντοσιέ -με τις σημειώσεις από το 2011- στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC, ενόψει και της «εκρηκτικής» συνέντευξής της, η οποία θα μεταδοθεί την Παρασκευή 17 Ιουνίου, το βράδυ.

Suspicious similarities between Amber Heard’s handwriting and her “therapist” notes… pay particular attention to the way the ‘e’, ‘f’ and ‘th’ is written 🤨 pic.twitter.com/4UUYXXBVgF