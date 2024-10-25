Eντυπωσιακές φωτογραφίες από την νέα υπερπολυτελή έπαυλη της οικογένειας Μπέκαμ

«Ζαλίζουν» οι εικόνες αλλά και το κόστος της νέας υπερπολυτελούς έπαυλης που αγόρασε η οικογένεια Μπέκαμ στο Μαιάμι.

Με μια «κρυφή ματιά» στο εσωτερικό του νέου εντυπωσιακού ακινήτου 60,000,000 λιρών, καταλαβαίνουμε πως ο άλλοτε άσσος των γηπέδων δικαίως θα μπορούσε να «κομπάζει» για το νέο του σπίτι που τα έχει δίχως υπερβολή όλα! Από διάσημους γείτονες μέχρι προβλήτα για ελλιμενισμό γιοτ.

Φυσικά στις «βασικές ανέσεις» περιλαμβάνονται το γυμναστήριο, αίθουσα home cinema και πισίνα υπερχείλισης.

Οι φωτογραφίες ειδικότερα, αποτυπώνουν έναν μεγάλο ενιαίο χώρο με σαλόνι στον τελευταίο όροφο, σπα με αίθουσα μασάζ, βεράντα μπροστά στη θάλασσα, εννέα υπνοδωμάτια και 13 μπάνια.

Οι κατασκευές φέρουν ανοιχτόχρωμα ξύλινα στοιχεία και μαρμάρινο δάπεδο, ενώ μεταξύ άλλων η κουζίνα θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε αυτή χλιδάτου εστιατορίου, με τον δρόμο προς το σπίτι να έκταση που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον δέκα αυτοκίνητα.

Πηγή: skai.gr

