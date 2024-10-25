Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Τρυπώσαμε» στην νέα υπερπολυτελή έπαυλη της οικογένειας Μπέκαμ- Eντυπωσιακές φωτογραφίες από το ακίνητο των 60.000.000 λιρών

Το «φτωχικό» της οικογένειας Μπέκαμ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ανέσεις όπως προβλήματα ελλιμενισμού σκαφών, Home Cinema και δεκάδες κρεβατοκάμαρες 

Eντυπωσιακές φωτογραφίες από την νέα υπερπολυτελή έπαυλη της οικογένειας Μπέκαμ

«Ζαλίζουν» οι εικόνες αλλά και το κόστος της νέας υπερπολυτελούς έπαυλης που αγόρασε η οικογένεια Μπέκαμ στο Μαιάμι.

;po;o;o;

;p9;p9;

Με μια «κρυφή ματιά» στο εσωτερικό του νέου εντυπωσιακού ακινήτου 60,000,000 λιρών, καταλαβαίνουμε πως ο άλλοτε άσσος των γηπέδων δικαίως θα μπορούσε να «κομπάζει» για το νέο του σπίτι που τα έχει δίχως υπερβολή όλα! Από διάσημους γείτονες μέχρι προβλήτα για ελλιμενισμό γιοτ.

p0ppp

Φυσικά στις «βασικές ανέσεις» περιλαμβάνονται το γυμναστήριο, αίθουσα home cinema και πισίνα υπερχείλισης.

[[[[[[[[[[[[[[

Οι φωτογραφίες ειδικότερα, αποτυπώνουν έναν μεγάλο ενιαίο χώρο με σαλόνι στον τελευταίο όροφο, σπα με αίθουσα μασάζ, βεράντα μπροστά στη θάλασσα, εννέα υπνοδωμάτια και 13 μπάνια.

ooioioi

]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Οι κατασκευές φέρουν ανοιχτόχρωμα ξύλινα στοιχεία και μαρμάρινο δάπεδο, ενώ μεταξύ άλλων η κουζίνα θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε αυτή χλιδάτου εστιατορίου, με τον δρόμο προς το σπίτι να έκταση που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον δέκα αυτοκίνητα.

9;9p;9

0000000000000000

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μπέκαμ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark