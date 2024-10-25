Η Linda Evangelista έχει ζήσει πολλές εμβληματικές στιγμές στην καριέρα της, αλλά ίσως καμία δεν είναι πιο εμβληματική από τη συμμετοχή της στο βίντεο κλιπ «Freedom» του George Michael.

Το βίντεο κλιπ του 1990, στο οποίο πρωταγωνιστούσαν επίσης η Naomi Campbell, η Christy Turlington, η Cindy Crawford και η Tatjana Patitz «απογείωσε» την καριέρα τους. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε η 59χρονη Linda Evangelista παραλίγο να μην πάρει μέρος σε αυτό. Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο «The Drew Barrymore Show», η ίδια ανέφερε ότι στην αρχή δεν της άρεσε η ιδέα να λάβει μέρος στο κλιπ.

Η Drew ρώτησε τη Linda αν τότε είχε συνειδητοποιήσει ότι αυτή η συμμετοχή της θα ήταν ένας σημαντικός σταθμός για την ίδια. «Όχι, δεν είχα ιδέα. Δεν ήθελα να το κάνω γιατί δεν αφορούσε τη μόδα. Το όνειρό μου ήταν η μόδα. Μετά από αυτό ανέπτυξα μια απίστευτη φιλία με τον George Michael. Μου λείπει», είπε η Linda, η οποία πρόσφατα μοιράστηκε μια φωτογραφία από την εποχή πριν από το μόντελινγκ.

«Δίνω τα εύσημα στον George Michael γι’ αυτή την επιτυχία. Ξαφνικά με αναγνώριζαν τα παιδιά στον δρόμο», πρόσθεσε. Η Linda Evangelista σε συνέντευξή στη «WSJ» είχε αποκαλύψει ότι πάλεψε με τον καρκίνο του μαστού δύο φορές τα τελευταία πέντε χρόνια. Διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού το 2018.

«Εντοπίστηκε στην ετήσια μαστογραφία μου», ανέφερε η ίδια. «Οι προβλέψεις δεν ήταν καλές και λόγω άλλων παραγόντων υγείας, χωρίς δισταγμό, επειδή ήθελα να τα αφήσω όλα πίσω μου και να μην έχω να ασχοληθώ με αυτό, επέλεξα τη μαστεκτομή. Νομίζοντας ότι ήμουν καλά και έτοιμη για τη ζωή μου. Ο καρκίνος του μαστού δεν υπήρχε περίπτωση να με σκοτώσει». Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2022, η Evangelista, μετά από ψηλάφηση, εντόπισε ένα εξόγκωμα στο στήθος της και τελικά έμαθε ότι ο καρκίνος «επέστρεψε».

Όταν πρόκειται για την περιπέτειά της με τον καρκίνο του μαστού, η Linda Evangelista λέει ότι είναι «επιζήσασα σε αναμονή», παραμένοντας, ωστόσο, αισιόδοξη, αλλά και υπεύθυνη για τη διατήρηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την υγεία της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.