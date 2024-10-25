Η Sofia Vergara ισχυρίζεται ότι είναι «κατά κάποιο τρόπο ελεύθερη», παρά το γεγονός ότι είναι σε σχέση με τον ορθοπεδικό χειρουργό, Justin Saliman.

Η 52χρονη ηθοποιός του «Modern Family» δημοσιοποίησε τη νέα της σχέση με τον Saliman τον Οκτώβριο του 2023, τρεις μήνες αφότου εκείνη και ο πρώην σύζυγός της, Joe Manganiello, χώρισαν μετά από επτά χρόνια γάμου.

Παρά το γεγονός ότι η σχέση με τον χειρουργό φαίνεται να πηγαίνει καλά, για τη Sofia Vergara, μάλλον, δεν είναι κάτι σοβαρό. «Για την ακρίβεια, μιλούσα χθες γι' αυτό», δήλωσε η ίδια στο «Us Weekly», προσθέτοντας ότι «τώρα είναι single (μόνη)».

Η ηθοποιός του «Griselda» τόνισε ότι στην πραγματικότητα είναι «κάπως ελεύθερη», αν και δεν μπήκε σε λεπτομέρειες σχετικά με τη σχέση της με τον γιατρό.

Η Vergara έχει κρατήσει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μετά το διαζύγιό της με τον Manganiello. Το πρώην ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του τον Ιούλιο του 2023 και οριστικοποίησε το διαζύγιό του τον Φεβρουάριο.

Ο Saliman ήταν παντρεμένος για 10 χρόνια με την ηθοποιό Bree Turner, 47 ετών, με την οποία έχει δύο παιδιά. Χώρισαν το 2018. Όσο για τη Vergara, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα «επιλεκτική» σε αυτή την ηλικία.

«Είναι ήδη δύσκολο για μια γυναίκα 50 και κάτι ετών να βρει κάποιον. Δεν πρόκειται να είμαι πια τόσο επιλεκτική», δήλωσε στο «People». «Ποτέ δεν ξέρεις τι θα φέρει το μέλλον. Πρέπει πάντα να δίνεις το καλύτερο που μπορείς, να είσαι ο καλύτερος άνθρωπος για τον άλλον».

