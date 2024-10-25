Τον τελευταίο χρόνο, η Νικόλ Κίντμαν πρωταγωνίστησε στις ταινίες «A Family Affair» και «Babygirl». Επίσης, είχε κεντρικούς ρόλους στις τηλεοπτικές σειρές «Expats» και «The Perfect Couple» και επιστρέφει στο «Lioness» του Τέιλορ Σέρινταν για τη δεύτερη σεζόν του, που θα κυκλοφορήσει στο Paramount+ στις 27 Οκτωβρίου.

Ταυτόχρονα θα εμφανιστεί στη 2η σεζόν της σειράς του Hulu «Nine Perfect Strangers», την ταινία κινουμένων σχεδίων «Spellbound» και το θρίλερ «Holland, Michigan». Η Αυστραλή ηθοποιός και παραγωγός ελπίζει σε τρίτη σεζόν της σειράς «Big Little Lies» καθώς και μια συνέχεια της σειράς «Practical Magic».

Παρά τις πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις η Νικόλ Κίντμαν λέει ότι βρίσκει πραγματικά χρόνο για ύπνο. «Κοιμήθηκα εννέα ώρες χθες το βράδυ» δήλωσε στο Variety στην πρεμιέρα της 2ης σεζόν του «Lioness» στο Λος Άντζελες.

Παραδέχθηκε ακόμη ότι σκέφτεται να κάνει ένα διάλειμμα από την υποκριτική. «Το κάνω, αλλά με αυτόν τον περίεργο τρόπο υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες ώστε να μπορώ να είμαι χρήσιμη στους ανθρώπους που έρχονται και να αξιοποιώ ό,τι έχω και ό,τι μπορώ να κάνω για ανθρώπους όπως η σεναριογράφος και σκηνοθέτης του «Babygirl» Χέλενα Ρέιν» αποσαφήνισε.

«Είναι πολύ δύσκολο για μένα να πω: "Εντάξει, απλά πρόκειται να φροντίσω τον εαυτό μου" γιατί ενδιαφέρομαι τόσο πολύ για τους άλλους ανθρώπους» ανέφερε η Νικόλ Κίντμαν η οποία επιστρέφει στο «Lioness». «Σκέφτομαι: "Μπορώ να δημιουργήσω περισσότερη δουλειά για τους ανθρώπους. Μπορώ να δημιουργήσω θέσεις εργασίας για ανθρώπους". Και επίσης, μου αρέσει. Έχω το πάθος. Απλά πρέπει να φροντίζω το σώμα μου. Μακάρι να είχα υπερδυνάμεις γιατί θα ήθελα να είμαι παντού» εξήγησε η Κίντμαν.

«Αυτό ονειρευόμουν από μικρό κορίτσι. Μου αρέσει αυτό που κάνω, οπότε θα τα δώσω όλα και μετά δεν θα βγω έξω. Πηγαίνω σπίτι για να είμαι με την οικογένειά μου. Κάνουμε πράγματα μαζί. Δεν βγαίνω σε νυχτερινά κέντρα» συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.