Μάργκοτ Ρόμπι: Οι εμφανίσεις της έχουν προκαλέσει σάλο - Η σέξι γκαρνταρόμπα της μετά τη γέννηση του μωρού της (φωτό)

Οι περισσότερες νέες μαμάδες υποκύπτουν -ενδυματολογικά- στην ευκολία… Κολάν και φούτερ το πρώτο έτος μετά τον τοκετό, καθώς αντιμετωπίζουν ραγάδες και αϋπνίες. Ωστόσο, η Μάργκοτ Ρόμπι (Margot Robbie) αποφάσισε να ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση όσον αφορά στο στυλ της μετά την εγκυμοσύνη, επιλέγοντας ακόμα πιο σέξι και αποκαλυπτικά ρούχα.

Επιστρέφοντας στο προσκήνιο μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού τον περασμένο Οκτώβριο, η 35χρονη ηθοποιός φαίνεται πρόθυμη να αποδείξει ότι το «στυλ της μαμάς» δεν σημαίνει απαραίτητα μόνο φόρμες και «casual» ντύσιμο.

Στην πραγματικότητα, η Αυστραλή σταρ έχει ανεβάσει τον πήχη όσον αφορά στο στυλ της επιστροφής της στη δουλειά, φορώντας μια σειρά από προκλητικά, αποκαλυπτικά ρούχα για να προωθήσει τη νέα της ταινία, «A Big Bold Beautiful Journey».

Η Μάργκοτ Ρόμπι, που απέκτησε έναν γιο με τον σύζυγό της Tom Ackerley, φρόντισε να μην περάσει απαρατήρητη η επιστροφή της στη βιομηχανία του θεάματος και να δείξει ότι εξακολουθεί να ανήκει στην ελίτ του Χόλιγουντ. Στην πρεμιέρα της ταινίας της στη Νέα Υόρκη, η ηθοποιός φόρεσε ένα vintage φόρεμα Mugler, φτιαγμένο από ένα λευκό push-up μπούστο και μια φούστα με σκίσιμο στον μηρό. Το συγκεκριμένο «look», ωστόσο, το είχαμε δει ξανά και μάλιστα το μακρινό 1998, ενώ πιο πρόσφατα και η Kendall Jenner εμφανίστηκε με το ίδιο φόρεμα.

Την περασμένη εβδομάδα, η ηθοποιός εμφανίστηκε, σχεδόν, γυμνή, με ένα φόρεμα καλυμμένο με κρύσταλλα από την κολεξιόν υψηλής ραπτικής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 του Armani Privé, στο κόκκινο χαλί για την ταινία στο Λονδίνο. Φορούσε μόνο ένα στρινγκ από κάτω.

Μετά από μήνες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς ασχολούνταν με τη μητρότητα, η ηθοποιός της «Barbie» ετοιμάζεται για μια πολυάσχολη σεζόν, καθώς προωθεί τη νέα ταινία για τη μεγάλη οθόνη, στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Κόλιν Φάρελ.

Κι ενώ η Μάργκοτ Ρόμπι είναι πρόθυμη να αποκαλύψει τα πάντα στο κόκκινο χαλί, είναι πιο διακριτική όσον αφορά στον νέο της ρόλο ως μητέρα. Δεν έχει ακόμη αποκαλύψει το όνομα του γιου της, ούτε λεπτομέρειες σχετικά με τη γέννησή του.

«Αν προσπαθήσεις να το εξηγήσεις σε κάποιον που έχει παιδιά, δεν χρειάζεται να το κάνεις, γιατί θα το καταλάβει», δήλωσε πρόσφατα στο «Entertainment Tonight». «Και αν δεν το καταλαβαίνουν, μάλλον θα είναι πολύ βαρετό να το ακούσουν. Οπότε, απλά λες κάτι σαν: ‘’Είναι το καλύτερο’’», πρόσθεσε.

Η γνωριμία του ζευγαριού χρονολογείται από το 2013, στα γυρίσματα της ταινίας «Suite Française», ενώ ο γάμος τους έγινε τον Δεκέμβριο του 2016 στην Αυστραλία, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά την τεράστια καριέρα της στο Χόλιγουντ, η Ρόμπι δηλώνει ότι πλέον ο πιο σπουδαίος της ρόλος είναι αυτός της μητέρας, κάτι που, όπως φαίνεται, έχει αλλάξει ριζικά τις προτεραιότητές της και έχει γεμίσει την καθημερινότητά της με αγάπη και πληρότητα.

Πηγή: skai.gr

