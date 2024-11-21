Λογαριασμός
Ellen DeGeneres: Μετακομίζει στην Αγγλία με τη σύζυγό της μετά την εκλογή Τραμπ

Άτομο από το περιβάλλον της πρώην παρουσιάστριας υποστήριξε ότι εκείνη και η σύζυγός της φεύγουν για πάντα από την Αμερική

Η Ellen DeGeneres εγκαταλείπει τις Ηνωμένες Πολιτείες για πάντα, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα. Η 66χρονη παρουσιάστρια, κωμικός και ηθοποιός έχει ήδη μετακομίσει στην Αγγλία, όπως γράφει το «The Wrap».

Η DeGeneres δεν πηγαίνει μόνη της στην Αγγλία, αλλά με τη σύζυγό της, την 51χρονη Portia, και σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι δεν σκέφτεται να επιστρέψει στις ΗΠΑ. Μάλιστα, η Ellen DeGeneres και η Portia σχεδιάζουν να βγάλουν στην αγορά την έπαυλή τους στο Μοντεσίτο.

Άτομο από το περιβάλλον της πρώην παρουσιάστριας υποστήριξε ότι εκείνη και η σύζυγός της φεύγουν για πάντα από την Αμερική λόγω της εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι η δική τους απάντηση στο αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ. 

Το ζευγάρι φέρεται τώρα να ζει στο Cotswolds. Η περιοχή είναι δημοφιλής στους διάσημους που θέλουν να αποφύγουν τη φασαρία του Λονδίνου, κάτι που θα ήταν λογικό για τη DeGeneres και τη σύζυγό της. Η Ellen και η Portia θα έχουν πολλούς διάσημους γείτονες. Μεταξύ των αστέρων με ακίνητα στο Cotswolds είναι ο David και η Victoria Beckham, η Kate Moss, ο Patrick Stewart, η Elizabeth Hurley, ο Jeremy Clarkson και ο Damien Hirst. 

Αν και πολλοί διάσημοι έχουν απειλήσει να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ μετά την εκλογή Τραμπ, οι περισσότεροι έχουν μείνει στα λόγια… Αστέρες όπως η Cher, η Barbra Streisand, η Sharon Stone και η Sophie Turner έχουν δηλώσει ότι σκέφτονται να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ. Μένει να το δούμε στην πράξη. Η Έλεν ντε Τζενέρις ήταν μεταξύ των διάσημων δωρητών της προεκλογικής εκστρατείας της Κάμαλα Χάρις. Επίσης, η ίδια είχε πολλούς λόγους για ένα νέο ξεκίνημα μακριά από την πατρίδα της. Η καριέρα της αμαυρώθηκε - πιθανότατα μόνιμα - από τις κατηγορίες ότι καλλιέργησε ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον στο πλατό του ομώνυμου ημερήσιου talk show της, το οποίο πρόβαλε το τελευταίο του επεισόδιο στις 26 Μαΐου 2022. 

