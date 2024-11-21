Ellen DeGeneres: Μετακομίζει στην Αγγλία με τη σύζυγό της μετά την εκλογή Τραμπ

Η Ellen DeGeneres εγκαταλείπει τις Ηνωμένες Πολιτείες για πάντα, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα. Η 66χρονη παρουσιάστρια, κωμικός και ηθοποιός έχει ήδη μετακομίσει στην Αγγλία, όπως γράφει το «The Wrap».

Η DeGeneres δεν πηγαίνει μόνη της στην Αγγλία, αλλά με τη σύζυγό της, την 51χρονη Portia, και σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι δεν σκέφτεται να επιστρέψει στις ΗΠΑ. Μάλιστα, η Ellen DeGeneres και η Portia σχεδιάζουν να βγάλουν στην αγορά την έπαυλή τους στο Μοντεσίτο.

Ellen DeGeneres and Portia de Rossi moving to ENGLAND after Trump win as they become latest stars to flee US https://t.co/qlgUpv2fNI pic.twitter.com/spQv1TXyh5 — Daily Mail Online (@MailOnline) November 20, 2024

Άτομο από το περιβάλλον της πρώην παρουσιάστριας υποστήριξε ότι εκείνη και η σύζυγός της φεύγουν για πάντα από την Αμερική λόγω της εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι η δική τους απάντηση στο αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Το ζευγάρι φέρεται τώρα να ζει στο Cotswolds. Η περιοχή είναι δημοφιλής στους διάσημους που θέλουν να αποφύγουν τη φασαρία του Λονδίνου, κάτι που θα ήταν λογικό για τη DeGeneres και τη σύζυγό της. Η Ellen και η Portia θα έχουν πολλούς διάσημους γείτονες. Μεταξύ των αστέρων με ακίνητα στο Cotswolds είναι ο David και η Victoria Beckham, η Kate Moss, ο Patrick Stewart, η Elizabeth Hurley, ο Jeremy Clarkson και ο Damien Hirst.

Αν και πολλοί διάσημοι έχουν απειλήσει να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ μετά την εκλογή Τραμπ, οι περισσότεροι έχουν μείνει στα λόγια… Αστέρες όπως η Cher, η Barbra Streisand, η Sharon Stone και η Sophie Turner έχουν δηλώσει ότι σκέφτονται να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ. Μένει να το δούμε στην πράξη. Η Έλεν ντε Τζενέρις ήταν μεταξύ των διάσημων δωρητών της προεκλογικής εκστρατείας της Κάμαλα Χάρις. Επίσης, η ίδια είχε πολλούς λόγους για ένα νέο ξεκίνημα μακριά από την πατρίδα της. Η καριέρα της αμαυρώθηκε - πιθανότατα μόνιμα - από τις κατηγορίες ότι καλλιέργησε ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον στο πλατό του ομώνυμου ημερήσιου talk show της, το οποίο πρόβαλε το τελευταίο του επεισόδιο στις 26 Μαΐου 2022.

Πηγή: skai.gr

