Η Kim Kardashian απέκτησε το ρομπότ της Tesla, τον «Optimus», και ο Ίλον Μασκ τρίβει τα χέρια του. Δωρεάν διαφήμιση και μάλιστα η διάσημη τηλεπερσόνα ποζάρει μαζί του τόπλες.

Η Kim Kardashian έγινε ένας από τους πρώτους ανθρώπους στον κόσμο που απέκτησε ένα Tesla Bot, ένα ανθρωποειδές ρομπότ που χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη για να ολοκληρώσει εργασίες όπως οικιακές δουλειές και εργασία που είναι επαναλαμβανόμενη, μη ενδιαφέρουσα ή μη ασφαλής για τον άνθρωπο.

Ωστόσο, οι followers της Kim Kardashian διχάστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλέποντάς την με τον καινούριο της φίλο. Πολλοί σχολίασαν πως ήταν η καλύτερη διαφήμιση για το ρομπότ του Elon Musk και πως ήθελαν ένα και για το δικό τους σπίτι, άλλοι τρομοκρατήθηκαν βλέποντας το τι μπορεί να κάνει το ρομπότ.

«Λατρεύω την Tesla, αλλά αυτό είναι ανατριχιαστικό. Δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ με αυτό το πράγμα μέσα στο σπίτι μου», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Αυτό το πράγμα είναι τρομακτικό».

Το τελευταίο «αξεσουάρ» της Kim Kardashian μπορεί να είναι βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας, όμως ο μεγιστάνας της τεχνολογίας, Ίλον Μασκ, πιστεύει ότι σε μερικά χρόνια όλοι θα έχουν τουλάχιστον ένα από τα ανθρωποειδή ρομπότ της εταιρείας του στα σπίτια τους. Στο εγγύς μέλλον, ο ιδρυτής του X οραματίζεται τα ρομπότ να κοστίζουν 20 χιλιάδες δολάρια, αλλά αρχικά θα κοστίζουν περίπου 30.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.