Σε μια κίνηση αλληλεγγύης προς τον καλό του φίλο, Ντέιβ Κουλιέρ, που δίνει μάχη το τελευταίο διάστημα με τον καρκίνο, προχώρησε ο Τζον Στάμος.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πρόσφατα την περιπέτεια της υγείας του, με τον συνάδελφό του να σπεύδει να τον στηρίξει. Σε φωτογραφίες που «ανέβασε» στο Instagram, ο John Stamos φωτογραφήθηκε ως φαλακρός δίπλα στον φίλο του ως ένδειξη αλληλεγγύης σε αυτό που περνάει. Ο ηθοποιός δεν ξύρισε το κεφάλι του, αλλά φόρεσε ένα κάλυμμα για να δείχνει φαλακρός, κάτι που εκνεύρισε τα τρολ του διαδικτύου, που πολλές φορές βλέπουν το δέντρο και όχι το δάσος…

«Τίποτα δεν συγκρίνεται με το να φοράς ένα κάλυμμα και να παρουσιάζεις τις δεξιότητές σου στο Photoshop, για να δείξεις λίγη αγάπη και αλληλεγγύη στον αδερφό σου. Ντέιβ, το χειρίζεσαι αυτό με τόση δύναμη και θετικότητα που αποτελείς έμπνευση. Ξέρω ότι θα το ξεπεράσεις και είμαι περήφανος που είμαι δίπλα σου σε κάθε βήμα. Σ’ αγαπάω. ΥΓ. Η σύζυγός σου είναι η υπέροχη», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο John Stamos.

Ωστόσο, τα σχόλια που δέχτηκε κάτω από την ανάρτησή του δεν ήταν μόνο θετικά, με μερικούς να αναφέρουν ότι «είναι υποκριτικό» να φοράει κανείς κάλυμμα, ενώ άλλοι τόνισαν πως θα μπορούσε τουλάχιστον να ξυρίσει το κεφάλι του. Προκειμένου να υποστηρίξει τον φίλο του και να τον ευχαριστήσει για τη συμπαράσταση που του δείχνει, ο Dave Coulier έκανε με τη σειρά του μία ανάρτηση στο Instagram.

«Λυπάμαι που βλέπω τόσα αρνητικά σχόλια στην αρχή του ταξιδιού μου με τον καρκίνο. Έτσι είναι η φιλία μου με τον Τζον και έτσι αντιμετωπίζουμε μια τόσο δύσκολη στιγμή. Είμαι κωμικός και το χιούμορ είναι αυτό που με οδηγεί. Ο Τζον ξέρει πώς να με κάνει να νιώθω καλύτερα και γέλασα πολύ δυνατά όταν τον είδα να έρχεται με αυτό το κάλυμμα. Είναι ένας αγαπημένος φίλος, ένας αδερφός. Εύχομαι μόνο αγάπη για όλους σας».

