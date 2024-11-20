Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον παραδέχτηκε ότι η χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ στο παρελθόν είχε επιπτώσεις στην υγεία του. Ο ηθοποιός του «Gladiator II», ο οποίος πρόκειται να γιορτάσει 10 χρόνια νηφαλιότητας στα 70α γενέθλιά του τον Δεκέμβριο, δήλωσε στο «Esquire»: «Έχω κάνει μεγάλη ζημιά στο σώμα μου. Τα πράγματα αλλάζουν για μένα τώρα που μεγαλώνω. Κι αυτή είναι η νέα μου πραγματικότητα. Η μητέρα μου έφτασε στην ηλικία των 97 ετών. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ».

Denzel Washington, 69, admits he’s ‘done a lot of damage’ to his body with past drug and alcohol use https://t.co/aUuq25ifnC pic.twitter.com/wBYGDqFCy1 November 20, 2024

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι έκανε χρήση ουσιών πριν από αρκετά χρόνια, αλλά το κρασί ήταν η… αδυναμία του. «Έπαιρνα ναρκωτικά όπως έπαιρναν και άλλοι, αλλά ποτέ δεν ήμουν μαστουρωμένος», είπε και πρόσθεσε: «Είχα αυτή την ιδανική ιδέα των γευσιγνωσιών κρασιού και όλων αυτών, που ήταν και αυτό στην αρχή». Ωστόσο, όταν η οικογένειά του έφτιαξε μια κάβα στο σπίτι τους, ο νικητής του Όσκαρ αποκάλυψε ότι έμαθε να πίνει «το καλύτερο».

«Έμαθα να πίνω το καλύτερο. Το κρασί ήταν το φόρτε μου και τώρα άνοιγα μπουκάλια των 4.000 δολαρίων μόνο και μόνο επειδή αυτά είχαν απομείνει». Όταν η σύζυγός του, Pauletta, τον ρώτησε γιατί αγόραζε μόνο δύο μπουκάλια κάθε φορά, ο ηθοποιός της απάντησε: «Επειδή αν παραγγείλω περισσότερα, θα πιω περισσότερα». Έτσι, το κράτησα στα δύο μπουκάλια και τα έπινα και τα δύο κατά τη διάρκεια της ημέρας».

Παρά τη συνήθειά του, όμως, ο ηθοποιός είπε ότι απέφευγε να πίνει, ενώ δούλευε στα διάφορα πρότζεκτ και ταινίες του. «Ποτέ δεν ήπια ενώ δούλευα ή προετοιμαζόμουν. Καθάριζα, επέστρεφα στη δουλειά - μπορούσα να κάνω και τα δύο».

