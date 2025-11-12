Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: Ποζάρει με το μπικίνι της και μας δείχνει τα κάλλη της (φωτό)

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ μας έδειξε ότι διαθέτει μια καλλίγραμμη σιλουέτα, ενώ έκανε ηλιοθεραπεία δίπλα στην πισίνα. Η 60χρονη ηθοποιός, που περνάει τον χρόνο της στο σπίτι του φίλου της, Μπίλι Ρέι Σάιρους στο Τενεσί, φόρεσε ένα πορτοκαλί μπικίνι για να απολαύσει τον καιρό. Συνδύασε το φωτεινό χρώμα του μπικίνι με ένα ταιριαστό πουκάμισο, προσπαθώντας να προωθήσει τη νέα της μάρκα μαγιό στο Instagram.

Πρόσφατα, η διάσημη ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την «κανονική ζωή» που απολαμβάνει με τον φίλο της Μπίλι, έξι μήνες αφότου εξέπληξε τους θαυμαστές της αποκαλύπτοντας τη σχέση τους στο Instagram.

Η Χάρλεϊ δήλωσε με ενθουσιασμό ότι αυτή και ο 64χρονος τραγουδιστής της κάντρι είναι πολύ ευτυχισμένοι και αποκάλυψε ότι, παρά τη φήμη τους, η καθημερινή τους ζωή δεν είναι τόσο λαμπερή όσο θα περίμεναν οι θαυμαστές τους.

Η Ελίζαμπεθ επέμεινε ότι αντί να περνούν τον χρόνο τους σε πάρτι και εκδηλώσεις της υψηλής κοινωνίας, το ζευγάρι συχνά κάνει χαλαρές και συνηθισμένες δραστηριότητες μαζί, όπως ψώνια στο σούπερ μάρκετ και Birdwatching (παρατήρηση πουλιών).

Ο Μπίλι Ρέι πέρασε το πρώτο του καλοκαίρι στο Ηνωμένο Βασίλειο στο τεράστιο εξοχικό της Ελίζαμπεθ, αξίας 6 εκατομμυρίων λιρών, στο Herefordshire, ενώ εκείνη έχει περάσει πολύ χρόνο στο σπίτι του στο Τενεσί, το οποίο αποκαλεί «τόσο όμορφο».

