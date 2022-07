Η ράπερ απάντησε επίσημα σε ερώτηση θαυμαστή της για το αν περιμένει το δεύτερο παιδί της. Όπως φαίνεται στο βίντεο έκπληκτη διερωτάται: «Είμαι έγκυος;». Στη συνέχεια χαμογελά και με πονηρό ύφος απαντά: «Δεν είμαι χοντρή, ναι, είμαι έγκυος».

Περίπου 40 δευτερόλεπτα μετά, όμως, και με την είδηση να φτάνει στα όρια του viral μεταξύ των θαυμαστών της η ίδια ανασκευάζει. «Ω, περίμενε, το είπα λάθος; Ω, συγγνώμη, νομίζω ότι το είπα λάθος...», είπε με βρετανική προφορά.

