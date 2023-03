Ο υπέροχος Ed Begley Jr.: Πήρε λεωφορείο και μετρό για να πάει στα Όσκαρ – Δείτε video

Ο Εντ Μπέγκλεϊ Τζ., Αμερικανός ηθοποιός που έχει εμφανιστεί σε εκατοντάδες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές πήγε στην τελετή απονομής των Όσκαρ στο Λος Άντζελες με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ο ηθοποιός και ακτιβιστής για την προστασία του περιβάλλοντος από τη δεκαετία του '70 αποφεύγει να πηγαίνει στην τελετή απονομής των Όσκαρ με αυτοκίνητο εδώ και αρκετά χρόνια. Φέτος, τον ηθοποιό συνόδευσε η κόρη του Χέιντεν, η οποία κατέγραψε το ταξίδι των δύο στο Λος Άντζελες στην τελετή απονομής με βίντεο στο TikTok.

Στο βίντεο εμφανίζεται ο 73χρονος ηθοποιός να παίρνει το λεωφορείο προς τον σταθμό του μετρό, μετά να βγαίνει από τον συρμό και να περπατά την υπόλοιπη διαδρομή προς το Dolby Theatre.

Πατέρας και κόρη έχουν δεσμευθεί να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς επτά μέρες την εβδομάδα.

Ο Εντ Μπέγκλεϊ Τζ. εδώ και δεκαετίες προσπαθεί να μειώσει το αποτύπωμά του άνθρακα. Ο ηθοποιός έχει υιοθετήσει βίγκαν τρόπο ζωής, χρησιμοποιεί ηλιακούς συλλέκτες για την τροφοδοσία με ενέργεια του σπιτιού του, είναι υποστηρικτής των ηλεκτρικών οχημάτων και έχει παρακολουθήσει πολλές τελετές βραβείων Όσκαρ πηγαίνοντας με εναλλακτικά μέσα μαζικής μεταφοράς.

At the @Oscars2020_ Came in my solar charged EV. Rachelle wasn’t up for the subway. Next year! pic.twitter.com/jr8ldNi5lZ